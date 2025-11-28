El científico Fernando Valladares apela a los jóvenes sanabreses a "cuidar" su entorno y su planeta

El doctor en Ciencias Biológicas por la universidad Complutense, científico e investigador del CSIC además de divulgador "bloguero" medioambiental, Fernando Valladares Ros, impartió una lección magistral a los alumnos del IES Valverde de Lucerna, con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia. El reconocido científico invitó a los alumnos a reflexionar sobre qué pueden hacer para cuidar el entorno y a aportar la diversidad de pensamiento de los más jóvenes frente al indudable cambio climático. La acción más inmediata que propuso a sus oyentes "un consumo responsable".

El científico desgranó "La crisis climática y la salud de la humanidad" con un repaso de la acción humana en el planeta "hemos hecho cosas increíbles", estableciendo paralelismos con la mitología griega como el titán Atlas. Acciones que han supuesto modificaciones como el cambio del eje de la tierra con la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China o el deshielo de los polos, que han repercutido en días ligeramente más largos "cambios pequeños pero que la ciencia constata".

Fernando Valladares en el IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

Expuso otros cambios importantes como "hemos encogido la estratosfera 400 metros de grosor desde los años 80 con los gases de efecto invernadero" y su reducción será de 1.000 metros en la próxima década. Otra "seña de identidad del ser humano es la basura" presente en planetas como Marte donde el hombre no ha pisado pero ya ha dejado residuos espaciales. A modo de un dios Poseidón, la acción humana está cambiando los océanos, donde se produce una sobreexplotación, un crecimiento del nivel del mar, cada centímetro de aumento supone 10 metros menos de playas. Determinó el "éxito" de la especie humana que se traduce en 8.000 millones de habitantes en el planeta.

La presión sobre los recursos y la interferencia en los ciclos naturales, especialmente el agua dulce, se traduce en "nos estamos bebiendo vuestro agua" el de las generaciones siguientes, una "hipoteca" y "robo de cartera" a esas generaciones futuras.

Datos científicos como que el 80% de los cánceres infantiles en España dependen de factores ambientales, son un ejemplo para Valladares de que "la salud de las personas depende de la salud de los ecosistemas". A la luz de los datos "parece que tengamos prisa por extinguirnos". Con dos ejemplos ilustró la eficacia humana para corregir los efectos en el clima. El primero fue la reducción de la contaminación mediante las políticas del Gobierno Chino con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín que repercutió en un aumento de peso medio de 24 gramos en los niños nacidos en ese periodo, y la reducción durante la etapa de confinamiento con la pandemia.

Fernando Valladares aleccionó que aunque no lo parezca, cualquier intervención en Sanabriapuede tener repercusión en otra parte del mundo. Así la selva del Amazonas depende del polvo Sahariano cargado de nutrientes que cruza el Atlántico.

El cambio climático se traduce en un aumento de eventos extremos climáticos como Danas y sequías "una realidad difícil de aceptar". Las sequías y las inundaciones son "las dos caras de la misma moneda" que se apoyan en el principio de una atmósfera más cálida almacena más vapor de agua procedente del suelo y la vegetación. Por cada grado de aumento de temperatura representa un 7% más de agua en la atmósfera.

Repasó la sobreexplotación de la agricultura, enfocada al enriquecimiento económico y no a paliar las necesidades de alimentación, combatible "con una agricultura regenerativa que trata los campos con más respeto". Países como Pakistán han triplicado la plantación de manglares para paliar el efecto de los tsunamis.

La presencia de mujeres economistas, premiadas con el Nobel, como Elinor Ostrom, Esther Duflo y Claudia Goldin han aportado "una economía de mujeres ajustad" que aporta una nueva visión. Valladares criticó las políticas que niegan el cambio climático del presidente de USA, Donald Trump, y que en su primer mandato supuso el punto de inflexión de dedicar tiempo a la divulgación científica.

Despoblamiento e incendios

"Tanto el despoblamiento como los incendios son temas multifactoriales, donde hay muchos factores, muchas consecuencias que vuelven otra vez a la ecuación inicial. Por eso no hay una receta universal. De algunos principios generales que uno pueda tener de referencia hay que bajar las recetas a cada territorio, a cada bosque, a cada comarca".

Valladares señaló "los usos del territorio, cómo están repartidos" ya que "no es lo mismo una Galicia con microfundios que una Castilla con territorios más grandes. Eso ya marca el mosaico del territorio, el repartir las funciones de las distintas teselas. No es lo mismo que las teselas sean pequeñas que grandes, así que hay que ver cómo se distribuye la superficie, los suelos más fértiles".

En relación a la ocupación del medio rural con energías renovables, industrias contaminantes e infraestructuras como la Alta Velocidad aportó el concepto que se está desarrollando en el mundo científico de "territorio de sacrificio" zonas rurales despobladas que concentran industrias de impacto o contaminantes. El investigador no pasó por alto la pérdida de "paradas" de tren en los "territorios intermedios".