La ampliación y reforma del Centro de Salud de Villalpando, más cerca: la superficie útil aumentará un 70%

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de construcción de ampliación y reforma del Centro de Salud de Villalpando (Zamora), por un importe de 143.748 euros.

El proyecto prevé incrementar la superficie útil funcional del centro de los actuales 467 m² a 785 m², lo que supone un aumento aproximado de un 70%. Entre las principales mejoras destacan la creación de nuevas zonas de apoyo administrativo y de servicios, la ampliación de la zona de consultas de Atención Primaria, con una sala de técnicas y curas y una sala de lactancia en la zona de espera, además de la habilitación de una sala de extracciones y laboratorio específicos.

Asimismo, se contará con una unidad de rehabilitación con consulta de fisioterapia, sala de cinesiterapia y boxes, vestuarios y almacén. La unidad de soporte vital básico dispondrá de dormitorios con aseo y ducha, garaje exterior cubierto, zona de descontaminación y espacios auxiliares. El área de Atención Continuada se mejorará con una sala de espera, sala de curas o cirugía menor, y la ampliación de la consulta de urgencias.

Esta actuación se enmarca en la programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias para mejorar las infraestructuras de Atención Primaria. El objeto del contrato contempla un plazo de seis meses para la redacción del proyecto y el correspondiente seguimiento facultativo durante la ejecución de las obras.

Zona Básica de Salud

La Zona Básica de Salud de Villalpando da servicio a 3.379 personas, de las cuales cerca del 40% son mayores de 65 años, lo que hace especialmente necesario el refuerzo y modernización de las instalaciones. La zona básica está organizada en nueve demarcaciones asistenciales, sumando 17 localidades: Cañizo, Quintanilla del Monte, San Martín de Valderaduey, Villárdiga, Castroverde de Campos, Villar de Fallaves, Cerecinos de Campos, Tapioles, San Esteban del Molar, Vega de Villalobos, Villalobos, Villalpando, Cotanes del Monte, Quintanilla del Olmo, Villamayor de Campos, Villanueva del Campo y Prado.

En la actualidad, el Centro de Salud de Villalpando cuenta con su plantilla al completo, formada por profesionales de medicina de familia, personal de enfermería, administrativo y de apoyo, así como unidades especializadas como matrona, trabajador social y atención pediátrica.

Con esta inversión, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural, dotando a Villalpando y su entorno de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales.