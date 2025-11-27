La Junta blinda el abastecimiento de agua en Aliste tras el paso del fuego

La Junta de Castilla y León ha actuado con carácter de máxima urgencia en Valer de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Gallegos del Río, para solventar las deficiencias originadas por el incendio de Puercas los días 12 y 13 de agosto, blindando el suministro domiciliario de agua al pueblo sin que los vecinos haya tenido que sufrir ninguna anomalía, pasando con matrícula de honor la prueba con las fuertes lluvias durante el temporal Claudia.

Satisfacción general entre los vecinos, valorándose muy positivamente el proyecto técnico realizado por el ingeniero de Somacyl (Jonathan), así como la ejecución material, magnífica, que comenzaba el 1de septiembre y sigue tres meses después camino de su final, sin tener que tocar ninguna propiedad privada y sin haber sido necesario cortar el suministro al pueblo en ningún momento.

El incendio forestal iniciado el día 11 de agosto en Puercas cruzaba en la tarde del 12 el paraje de Las Fraguas y Valdelamujer arrasando alrededor de 800 hectáreas de terrenos privados y públicos, entre ellos toda La Sierra desde la raya con Gallegos hasta Posaces en los límites con Riofrío, además de los parajes de La Rozada, Las Huelgas, El Carbizo, La Mayada, Valdecorzas, Pradera Redonda, Las Horretinas, Valdefruela, Las Caballunas, Valdefrolina, Retalagua, Los Bodonicos, La Cañada, Peña Aguda, Valdelayegua, Los Carrizos y El Chanico.

Momentos críticos en la tarde del 12 cuando el viento hizo girar las llamas hacia atrás antes de volver a cambiar y dirigirse hacia Abejera: en ocho minutos el fuego arrasó La Sierra de más de dos kilómetros. Durante la noche, 53 voluntarios de Valer y pueblos vecinos como Flores, Gallegos del Río, Domez y Vegalatrave lograron frenar el avance del fuego hacia Valer. Entre ellos el alcalde del Ayuntamiento Pascual Blanco Martín, la alcaldesa de Valer Ester Rivera Blanco y los operarios municipales que estuvieron 48 horas seguidas al pie del fuego. Tiempo durante el cual allí estuvo también colaborando el presidente de la Diputación Javier Faúndez Domínguez.

Acequia donde comienza la evacuación de las aguas de la Sierra de Valer de Aliste bordeando el manantial. / Ch. S.

Entre esos lugares arrasados por las llamas se sitúa Retalagua, paraje donde se ubica el acuífero superficial (manantial) que abastece al pueblo y Valdefrolina donde se sitúan tanto el depósito general de almacenamiento y distribución desde 1978 como el pozo de sondeo para emergencias auto abastecido de energía por placas solares fotovoltaicas, todo ello afectado por las llamas.

La Junta de Castilla y León ha destinado alrededor de 700.000 euros para garantizar el suministro de agua potable a los doce pueblos zamoranos afectados por los incendios del verano.

En Valer de Aliste la inversión ha ascendido a un total de 62.709 euros a través del Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). Nada más culminar las fiestas patronales de Santa Eulalia de Mérida, el uno de septiembre la empresa Aviva de Perilla de Castro iniciaba unas obras "magníficamente realizadas" en las que se sigue trabajando. La restauración y recuperación de las infraestructuras han logrado el objetivo de tenerlas listas antes de la llegada de las lluvias evitándose cualquier anomalía cuando llegaron las aguas.

El manantial de Valer se sitúa en Retalagua en una pequeña hondonada con lo cual durante las lluvias el agua pluvial de La Sierra baja por dicho valle y pasa sobre él, camino del río Frío. La actuación se ha centrado en construir infraestructuras que han cumplido su objetivo de que las aguas que llegan a la zona del manantial como a un arroyo se filtrasen al pozo de captación.

Recuperación de la red del manantial de Retalagua al depósito de Valdefrolina en Valer. / CH. S.

La solución ha pasado por habilitar un muro perimetral de hormigón alrededor del manantial que evita cualquier tipo de filtración. Por encima del prado con cerca de piedra de Leonor Santos se ha habilitado una acequia canalizando las aguas pluviales y desviándolas fuera del manantial.

La Junta de Castilla y León ha afrontado así mismo el recambio de la canalización de PVC por polietileno desde el manantial de Retalagua hasta el depósito de Valdefrolina, una obra faraónica que después de 48 años vendrá a solucionar cualquier tipo de deficiencia al tratarse de una tubería de 125 milímetros de diámetro y termosellada para evitar posibles problemas con el hierro ya que se trata de agua ferruginosa que suele dañar las bridas metálicas.

En Valdefrolina la Administración Autonómica está recuperando en su totalidad el área del pozo de sondeo de emergencias perforado en el verano de 2022 que se utiliza principalmente durante el verano en que el pueblo pasa de 100 residentes a superar los 400 con la llegada de emigrantes.

Entre las actuaciones realizadas ha estado también la limpieza y mejora de los caminos que se vieron afectados dejándolos en perfectas condiciones tanto para el tránsito de los vecinos y vehículos agrícolas como para su uso por los operativos de tierra caso de producirse otro incendio. Así mismo ha habilitado un cortafuegos paralelo al camino rural asfaltado de Valer a Abejera y otro camino cortafuegos desde Pradera Redonda (alto) hasta el río Frío en Las Horretinas (ribera).

Recuperación de la red del manantial de Retalagua al depósito de Valdefrolina en Valer de Aliste. / Ch. S.

Tanto la alcaldesa Ester Rivera Blanco, como los vecinos, hay unanimidad, se muestran agradecidos por la celeridad de la Junta de Castilla y León a la hora de actuar para recuperar las infraestructuras dañadas por el fuego, agradecimiento extendido al Ayuntamiento de Gallegos y a la Diputación de Zamora por su colaboración: "Las obras realizadas por Somacyl han sido magníficas y en ningún momento el arrastre de las cenizas de la sierra ha afectado al abastecimiento de agua. Cada semana se realizan las correspondientes analíticas y el agua esta perfecta para el consumo".

Las actuaciones financiadas por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl tiene como principal objetivo el restablecimiento y la mejora de los abastecimientos de agua en los pueblos afectados por los incendios veraniegos. En el caso concreto de Valer de Aliste las actuaciones que se están realizando son dignas de elogio en tiempo, forma y objetivos logrados.