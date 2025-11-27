Fallece Agustín “el de Fradellos”, protagonista de la película “Los Churreros de Aliste”

La Raya de España y Portugal dio su último, merecido, sentido y emotivo adiós a uno de los pastores alistanos más históricos, emblemáticos y queridos, además de ser el alma, corazón y vida de la trashumancia por cordeles, veredas y cañadas: Agustín “el de Fradellos”, uno de los grandes protagonistas hace ya 34 años de la película documental “Los Churreros de Aliste” de Luis Miguel Domínguez Mencía falleció a los 81 años de edad.

«Los churreros de Aliste, lo últimos nómadas de Iberia» / Luis Miguel Domínguez/Lobo Marley

La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Fradellos se quedó pequeña para acoger la infinidad de familiares, amigos, conocidos y allegados que se dieron cita en la misa de funeral oficiada por uno de sus paisanos, el párroco José Alberto Sutil Lorenzo, que le conocía y le trató desde niño y tuvo sentidas palabras hacia su feligrés Agustín que durante su larga vida desempeñó cargos como el de mayordomo de la parroquia, además des ser fiel devoto de la Virgen de Fátima.

Agustín Gabella Vara nació el 12 de diciembre de 1943 en Fradellos de Aliste, poco después de finalizar la Guerra Civil, en el seno de una humilde familia de agricultores y ganaderos de la época pasando una muy feliz infancia ayudando a sus padres en los quehaceres del campo allá por la ribera del río Cebal hacia las rayas de Flores y de Valer donde, desde que era una rapaz, ya era muy conocido y querido: en Valer desde niños todos sabíamos quien era “Agustín el de Fradellos”. Fue así como se fue enamorando de la vida pastoril hasta convertirse en uno de los mejores zagales y pastores sedentarios y trashumantes de las agroganaderas tierras alistanas.

Mientras muchos de sus paisanos optaron por la emigración para buscarse la vida lejos de su tierra, él apostaba por quedarse y echar raíces en Fradellos donde se casó con su amada Juliana Martín Fernández, uno de los días más felices de su vida, formando una unida y ejemplar familia de la que nacieron seis hijos: Rosa María, Agustín, Ana Belén, María Soledad, Fátima y David, que le dieron cinco nietos, su gran debilidad ya como abuelo: Cristel, Samuel, Adriana, Martín y Daniel. Familia a la que se unieron sus hijos políticos Aurelio, Juan Carlos y José Manuel.

Agustín Gabella Vara, “el de Fradellos” por el campo. / Chany Sebastián

Persona sencilla, trabajadora, bondadosa y abierta, muy buena gente, fue Agustín un hombre de palabra y de obra, de los que siempre estaban allí, en el momento justo y en el lugar adecuado, para ayudar altruistamente a quien lo necesitara, fuera un familiar, un vecino o un allegado: “Agustín era así de bueno, si tenía que dejar lo suyo por hacer lo dejaba si un vecino estaba en apuros”.

También fue el bueno de Agustín un vecino ejemplar siempre comprometido con la comunidad en los concejos y hacenderas a prestación personal para arreglar caminos o limpiar valles e incluso sacó tiempo a sus múltiples ocupaciones para dedicar parte de su tiempo libre a la vida pública municipal, siendo concejal durante varias legislaturas en el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, siendo alcalde Jesús Prieto Moral, donde dejó una profunda huella y a la vez alcalde pedáneo de Fradellos. Época esta en la que se afrontaron numerosos obras como el abastecimiento domiciliario de agua, saneamiento, pavimentación y alumbrado público. Su hijo Agustín Gabella Martín ha seguido sus pasos y es ahora alcalde pedáneo de Fradellos.

Luis Miguel Domínguez Mencía, tras pasar una temporada en la “Sierra de la Cabrera” en León, llegaba a Valer de Aliste en la primavera de 1991 para preparar junto a la familia Pascual Tejero (Antolín, Teodorina, José Antonio y Andrés) la que sería su obra maestra.

La aventura de “Los Churreros de Aliste”, sobre la “Cabaña de Valer” con alrededor 5.000 ovejas, marcó un antes y un después en el análisis del pasado y la supervivencia de la trashumancia alistana de ovino de raza autóctona “Castellana” hacia las sierras de la Alta Sanabria allá por Lubián.

Agustín fue uno de los concejales mas trabajadores, sensatos y queridos que tuvo Jesús Prieto Moral en su etapa de alcalde: siempre dispuesto a apoyar el bien común y a trabajar Santiago Moral Matellán — Alcalde de Rabanales

De los grandes protagonistas solo viven ya dos: Antolín Pascual de Valer (mayoral) y Domingo Fernández Mata, aunque nacido en Bercianos, vecino de ese mismo pueblo donde se casó Argelina Calvo. El primero en fallecer fue Atilano Silva Calvo, luego Inocencio Calvo Silva de Valer y ahora Agustín Gabella Vara.

Santiago Moral Matellán, alcalde del Ayuntamiento de Rabanales, mostraba en nombre de la Corporación Municipal su reconocimiento y agradecimiento al exconcejal y exalcalde fallecido: “Yo le he conocido desde niño y solo puedo decir que era una persona maravillosa que procuraba ayudar a todos sin hacerle daño a nadie. Recuerdo, cuando entré de alcalde, que Jesús Prieto Moral me contaba que Agustín era uno de los concejales más trabajadores, sensatos y queridos que tuvo junto a él en su etapa de alcalde, siempre dispuesto a apoyar el bien común y a trabajar y luchar por conseguir aquello que necesitaba para Fradellos. Agustín ha dejado un legado que nunca olvidaremos no solo en Fradellos sino en todo el municipio de Rabanales”.

Aliste y los alistanos están de negro luto mientras el pastoreo extensivo tradicional, sedentario y trashumante de vías pecuarias de “La Mesta” camina hacia la extinción cada vez que muere un pastor de pura sangre como lo era y así será siempre recordado Agustín Gabella Vara.