Los entresijos de las conservas vegetales, al descubierto

Vecinas de Benegiles participan durante estas próximas semanas en un taller gratuito organizado por Afammer que desvela el proceso de elaboración de platos a partir de hortalizas y su correcta conservación

Taller gratuito organizado por Afammer de elaboración de conservas vegetales en Benegiles.

E. V.

Benegiles

Aprender los entresijos de la fabricación de conservas vegetales, su proceso y elaboración. Con este objetivo la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha organizado un taller gratuito en el municipio de Benegiles.

Hasta el 12 de diciembre durante once sesiones, las participantes aprenderán el proceso de elaboración industrial de productos y conservas vegetales, la correcta selección de materias primas así como soluciones y medios estabilizantes. El curso, impartido por el chef Adolfo Gómez, también abordará la elaboración de platos precocinados y cocinados con base predominantemente vegetal así como los vegetales de "cuarta gama" (lavados, pelados, conservados).

La actividad se enmarca dentro del Programa Plurirregional de Formación, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Taller gratuito organizado por Afammer de elaboración de conservas vegetales en Benegiles. / Cedida

