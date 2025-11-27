Los autónomos y pymes de Sanabria reciben nuevas ayudas por los incendios

Las ayudas a los afectados por los incendios estivales en la provincia de Zamora continúan llegando. Los últimos en recibir la confirmación a su solicitud son dos autónomos y pymes radicados en la comarca de Sanabria y que percibirán una cantidad de 5.500 euros en concepto de compensación por el lucro cesante derivado de la interrupción de la actividad.

En total, el pago del 14º bloque de ayudas aprobado este jueves suma 11 nuevas concesiones (1 en Ávila, 7 en León, 1 en Salamanca y 2 en la provincia de Zamora) por valor de 60.500 euros. Los beneficiarios corresponden a las localidades de Castromil y El Puente de Sanabria.

Hasta la fecha ya se han reconocido un total de 550 solicitudes, de autónomos y pymes por valor de 3.025.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las 13 semanas precedentes de 539 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 2.964.500 euros

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

Compensación por desalojo

Asimismo, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la concesión directa de 499 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado ya 2.405.000 euros para un total de 4.810 familias, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en caso de unidades familiares empadronadas en una de las localidades desalojadas por los incendios; ser propietario de una vivienda situada en una de dichas localidades o ser una unidad familiar que haya sido desalojada y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.