Toques de campana y 38 cruces: el homenaje de Puebla a las víctimas de violencia de género

Reflexiones, deseos y palabras de apoyo porque "Contra la violencia sobre las mujeres: tu mensaje cuenta". Con este lema, Puebla de Sanabria ha querido dejar constancia de la condena unánime a la violencia de género, una lacra social que en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de 38 mujeres en todo el país.

Mensajes esbozados a mano sobre unas tarjetas moradas han presidido un mural de fuerza y empatía, símbolo del compromiso comunitario en la lucha contra la violencia machista. Ha sido una de las actividades promovidas por la Concejalía de Bienestar y Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Puebla con motivo del 25 de noviembre. Velas, cruces y toque de campana completaban un homenaje tan silencioso como contundente.

En concreto, 38 mini cruces moradas instaladas frente a la casa consistorial recordaban este martes a las 38 víctimas mortales de un aciago 2025. Allí, los asistentes recogieron velas encendidas para participar en el V Paseo contra la violencia hacia las mujeres en un ambiente de respeto y memoria.

Al regreso a la Plaza Mayor, las velas fueron colocadas junto a las cruces moradas que representan a cada mujer víctima de violencia machista, cuyos nombres fueron recordados con un toque de campana. Este espacio de homenaje permitió que la ciudadanía visualizara la magnitud real de esta violencia y rindiera tributo de manera individual a cada una de las víctimas. Seguidamente, se ofreció la performance artística "Silencio roto", a cargo de Paola Bretones y Alejandro Martín (Compañía Brújula), que emocionó al público por su mensaje simbólico contra la violencia machista.

La tarde concluyó con la lectura del manifiesto, reafirmando el compromiso institucional y ciudadano para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Otros actos

En este marco, el salón de actos del Castillo acogió el coloquio "Otras manifestaciones de la violencia: la violencia vicaria", impartido por la Dra. en Psicología Luisa Velasco y las Guardias Civiles Sonia y Soraya. Las personas asistentes participaron en un coloquio cercano y reflexivo sobre una de las formas más graves y dolorosas de violencia machista.