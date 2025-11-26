Sanabria sale a la calle de manera espontánea por la falta de frecuencias y los retrasos del AVE

Un grupo de vecinos de Sanabria y La Carballeda se trasladaron este miércoles a la estación Sanabria AV, en Otero de Sanabria, para reivindicar nuevamente el restablecimiento de las paradas de Alta Velocidad suprimidas en la comarca. Todos los presentes fueron testigos del retraso de la llegada del último tren que para en la estación cada día y que debía haber llegado sobre las 19:45... Pero se retrasó hasta las 20:15 de la noche. Los sanabreses remarcaron que se trataba de un retraso desde su salida de Madrid, que refrenda que las estaciones intermedias no son el problema de conexión de la capital española con Vigo.

José Manuel Soto, en representación de la Alianza UPA Coag incidió en que "el alcalde de Vigo que le eché culpe a Madrid, porque nosotros seguimos con la reivindicación de paradas en nuestra zona". Asimismo, recordó que faltan menos de tres días "para encender las luces navideñas en Sanabria, una zona muy castigada este verano". Por ese motivo, pide tanto a madrileños como vigueses "que sean solidarios y paren a ver las luces en Sanabria". En ese sentido, recalcó que "para ver luces de Navidad no hace falta cruzar La Canda". Mientras tanto, los vecinos aguardaban la llegada del tren anunciado esperando un "disculpen las molestias" por el mayúsculo retraso.

Soto reiteró "Hay que ser solidarios con Sanabria. Este año hemos sufrido los incendios. La industria de Sanabria necesita gente, necesita turistas en el invierno. Y por eso pedimos desde la estación de Sanabria que la gente este año se quede aquí". Los viajeros del último tren del día que paraba en la estación de Sanabria AV, ubicada a las afueras de Otero de Sanabria, fueron recibidos con una pancarta, manteniendo viva un día más la reivindicación a la que se apuntaron varios viajeros, entre los que se encontraba también el alcalde de Puebla de Sanabria y senador socialista, José Fernández Blanco.

Senador viajero

En el pasaje que había salido de Madrid y parado en las estaciones de Medina del Campo y Zamora estaba José Fernández Blanco, regidor de la capital sanabresa y miembro del Senado como parte de la bancada socialista. A su llegada, mantuvo el respaldo a todas las manifestaciones cuyo propósito sea el restablecimiento de las frecuencias suprimidas, pues "la verdad es que hay que seguir con las reivindicaciones por un derecho consolidado y un derecho de los ciudadanos". El representante del PSOE en el Senado, sin embargo, reconoció que no hay noticias sobre el tema por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.