Puebla de Sanabria limita el acceso de vehículos al casco histórico para el encendido navideño

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, presidió la Junta de Seguridad Local de Puebla de Sanabria previa a la organización del dispositivo para “velar que todo ocurra con total normalidad”, señaló Blanco al finalizar la reunión a la que asistieron el teniente de alcalde de Puebla, Pedro Castronuño, y el teniente coronel y Jefe de la Comandancia, Héctor David Pulido, acompañado de representantes del cuartel de Puebla y Policía Municipal de la villa.

Pedro Castonuño concretó que “habrá aparcamientos suficientes fuera del casco histórico para que todos los visitantes, que esperamos que sean muchos, puedan estacionar. El acceso estará prohibido los fines de semana que consideramos que habrá más afluencia”. La inauguración será este sábado a las 7 de la tarde y se mantendrá hasta el 11 de enero. La hora del encendido, salvo este sábado, será todos los días a las 6:30 de la tarde. Pedro Castronuño hizo una invitación general a visitar la villa en estas fechas.

El dispositivo se reforzará en tres fechas concretas, el 29 de noviembre con la inauguración del alumbrado navideño de la villa y los días 6 y 7 de diciembre, cuando se prevé la mayor afluencia coincidiendo con el puente de la Constitución. El subdelegado precisó que tanto a la Subdelegación como al Ayuntamiento “lo que más preocupa es el tema de los aparcamientos”.

La medida prevista es “evitar que los coches accedan al casco histórico” igual que ya se hace en la celebración del Mercado Medieval. En este caso se han habilitado 10 zonas de aparcamiento disuasorias. El aparcamiento en la Revuelta de Peporro estará limitado solo al lado izquierdo de la vía. Solo podrán acceder a la zona del conjunto histórico “los residentes y vehículos de emergencias”. Salvo el caso puntual del estacionamiento “tampoco vemos muchos más problemas durante estos días” aunque sí habrá un amplio dispositivo de la Guardia Civil en la zona y “lo más preocupante es la gestión del tráfico” en estas fechas con menos volumen de visitantes que en verano.

Datos de criminalidad

Respecto a los datos de criminalidad de octubre “vamos mucho mejor que en el mes de junio” aunque “hemos tenido 5 hurtos más que octubre de 2024; las riñas tumultuarias bajan de 2 a 1; delitos contra la libertad e integridad sexual, ninguno”. Los robos con fuerza en establecimientos en el mes de octubre fueron 2, igual que en 2024. La cibercriminalidad se reduce con dos denuncias menos.

Los actos vandálicos denunciados en vehículos, 25 denuncias, incrementaron los datos de criminalidad, pero se han reducido estos últimos meses a raíz de la línea de investigación seguida por la Guardia Civil “que no se ha esclarecido totalmente. La línea de investigación iba “bien”, pero ha propiciado que no haya nuevos daños en vehículos.

Los recientes robos y hurtos a una octogenaria en su casa y a una mujer en el interior de un coche, de donde sustrajeron un bolso, en un hipermercado de Puebla responde a entre dos y tres individuos “itinerantes” que actuaron en la zona y que se desplazaban en un vehículo de color blanco, como pudo aportar algún testigo. La Guardia Civil investiga las cámaras de seguridad de la zona donde se produjeron los hurtos.