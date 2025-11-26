Nueva vida para el águila atendida en el Centro de Recuperación de Villaralbo tras quedarse ciega por un accidente

Zamora vuelve a situarse en el mapa de la conservación de fauna salvaje gracias al trabajo conjunto entre el Centro de Recuperación de Aves de Villaralbo y el de Valladolid. Un águila calzada hembra, de gran tamaño y llegada en estado crítico tras un fuerte impacto, ha encontrado una segunda oportunidad en el centro de acogida vallisoletano La Era de las Aves, donde pasará el resto de su vida al no poder regresar al medio natural. Su pérdida parcial de visión, confirmada por los técnicos de ambos centros, impide que pueda subsistir en libertad o completar sus migraciones.

Pese a su destino irreversible, el ejemplar se ha convertido en una pieza clave para la educación ambiental. Desde su nueva ubicación, servirá para sensibilizar a los visitantes sobre los peligros que afrontan estas aves migratorias: colisiones, parques eólicos, electrocución, caza ilegal o envenenamiento. Una realidad que los especialistas del CRAS de Villaralbo conocen bien y que, año a año, afecta a especies protegidas como la Hieraaetus pennatus, relevante en los ecosistemas forestales del oeste peninsular.

GALERÍA | El Centro de Recuperación de Animales Salvajes ayuda a la fauna a volver a su hábitat natural / José Luis Fernández

El águila calzada es una especie habitual en Castilla y León durante los meses de primavera y verano, cuando llega para reproducirse, pero sus largas rutas migratorias la convierten en especialmente vulnerable. Por ello, forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de la Lista Roja de las Aves de España. La historia de esta hembra, aunque marcada por las heridas, permitirá reforzar la labor divulgativa y de conservación en la región, con Zamora como uno de los puntos de referencia en su recuperación.

La llegada de este ejemplar también refuerza la colaboración entre entidades que trabajan con fauna salvaje en Castilla y León, una red que en los últimos años ha multiplicado esfuerzos frente al aumento de animales heridos por causas humanas. En este caso, la coordinación entre los equipos veterinarios, tanto en el rescate como en la rehabilitación y el traslado, ha permitido garantizar que el ave reciba un entorno seguro y adaptado a sus nuevas necesidades, algo esencial para especies que, como las rapaces, requieren espacios amplios y condiciones específicas.

Además, La Era de las Aves prevé incorporar al águila calzada a su programa de visitas guiadas y actividades educativas, donde podrá desempeñar un papel activo en la divulgación científica.