Miranda do Douro y su lengua se incorporan al Museo Antonio Álvarez de Ceadea de Aliste

El concelho y la ciudad de Miranda do Douro con su lengua "Mirandesa" se suman a la aventura alistana de la memoria histórica rural y transfronteriza de la Casa del Maestro & Museo de Antonio Álvarez de Ceadea de Aliste, aunando esfuerzos para recuperar y dar a conocer los valores alistanos y mirandeses a uno y otro lado de "La Raya" de España y Portugal.

La Casa de la Cultura de Miranda do Douro acogió la presentación de "Memoria Escolar Rural 2025" como conclusión a un ciclo de tres sesiones dedicadas a la memoria de las antiguas escuelas rurales y a la diversidad lingüística en el territorio transfronterizo hispanoluso donde reinan castellano, portugués y mirandés. Muchos mirandeses y trasmontanos hablan a la perfección un castellano que aprendieron de niños pues en sus hogares se veía y mucho la Televisión Española.

Emotivo acto que contó con la presencia de la presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, una de las mayores defensoras de las costumbres y tradiciones transfronterizas impulsando desde que llegó a la Alcaldía desde la lengua mirandesa, a los pauliteiros y la Capa de Honras Mirandesa.

Gracias a ella y a su equipo de gobierno Miranda do Douro ha estrechado lazos con Zamora, Aliste y Sayago convirtiendo al territorio fronterizo mirandés, alistano y sayagués en un ejemplo de colaboración y cooperación a nivel social, cultural y comercial dentro de la Unión Europea.

Participantes en una de las sesiones celebradas en la Casa de Cultura de Miranda do Douro. / Ch. S.

Junto a ella participaron el alcalde del Ayuntamiento de Fonfría, Sergio López Vaquero; el concejal de Ceadea Martín del Río Lorenzo, la representante de la Asociación de la Lengua y Cultura Mirandesa, Suzana Ruano; y el profesor de la Universidad de Salamanca Arsenio Dacosta, los cuales destacaron la importancia del certamen literario de Ceadea en la recuperación de las memorias escolares y en la valorización de las lenguas e identidades de "La Raya".

El evento reunió a representantes locales, miembros de la comunidad educativa, elementos de la Universidad Senior y a uno de los participantes que compartió su testimonio en lengua mirandesa subrayando "la fuerza de las memorias que atraviesan generaciones".

El Premio Internacional Memoria Escolar Rural de Ceadea marcó un hito este año, en su segunda edición, con 48 obras de España y Portugal, al abrirse a la participación de trabajos en la lengua "Mirandesa" propia de la zona rayana con Aliste, y portuguesa, reforzando su vitalidad y reconocimiento en el espacio cultural ibérico.

La obra ganadora "A escola que me salvou" fue presentada en portugués por Fernando Jorge Gonçalves Afonso, un portugués que nació y creció como hijo de emigrantes entre las viñas y el océano en la ciudad de Burdeos en Francia, hasta el verano de 1986 cuando, con solo 17 años, "minha vida" sufre un viraje radical. Sus padres habían recibido una oferta tentadora e irreversible: dejar la ciudad donde estaban radicados hacía dos décadas, trabajando en las obras y limpiezas domésticas, y compraron un establecimiento comercial en la aldea rayana de su padre, Bemposta, en Mogadouro, siendo destinado él a la escuela de Sendim en Miranda do Douro.

Suzana Ruano, representante de la Asociación de la Lengua y Cultura Mirandesa. / Ch. S.

Es su relato personal un recorrido de vida que encuentra un punto central de transformación y sentido en la escuela, que asume un papel crucial en la educación formal, la integración social, la construcción de la identidad y la superación personal.

Una escuela que surgió como puerta de entrada a la comunidad local y como un espacio de acogida, a pesar del estigma, en el buen sentido de la palabra, de ser conocido como el franciú, latiendo el desafío del desarraigo y la búsqueda de identidad, finalmente restaurada a través del vínculo educativo y comunitario. Un adolescente en una escuela de niños que le acogieron y pasaron a formar parte de su vida.

En lengua mirandesa se presentó "L miu caderno de quarta classe", de Julanda Nunes Delgado de Miranda do Douro, la cual destaca en su relato la tensión entre los recuerdos guardados en su memoria y los evocados por uno de sus primeros cuadernos escolares, al ser ella una de aquellas niñas y niños de la Terra de Miranda que en los años setenta se vio afectada por la emigración a Europa, quedándose al cuidado de su abuela y visitando a sus padres solo en las vacaciones de verano, dejando profunda huella en ella "tanto los buenos como los malos recuerdos".

Valoraciones

Para Javier Faúndez , docente durante muchos años en Galicia y presidente de la Diputación de Zamora: "Ceadea, con su entrañable museos dedicado a la figura del maestro rural, promovido por el Ayuntamiento de Fonfría, se convierte en el epicentro de un diálogo ibérico que aúna recuerdo, emoción y palabra escrita, sosteniendo no sólo un profundo valor cultural y educativo, sino también contribuyendo a la promoción turística de la comarca de Aliste, atrayendo visitantes, dinamizando el entorno rural y proyectando una imagen viva y auténtica de nuestra provincia" sentenciando que "en cada página de esta obra late la dignidad de la escuela rural, la fuerza de la memoria y el valor de nuestras raíces".

Para Sergio López, alcalde de Ayuntamiento de Fonfría: "Nuestro municipio, fronterizo con nuestro país hermano de Portugal, está marcado por una historia y un presente de contactos culturales y humanos de intercambios, no siempre fáciles, entre aldeas vecinas separadas por una Raya que hoy en el marco de la Unión Europea se ha ido disolviendo. Nuestro deseo es que Memoria Escolar Rural ayude a romper todas las fronteras y seguir abriendo nuevos caminos muy en particular con las Tierras de Miranda con las que lindamos".

Martín del Río Lorenzo, concejal de Ceadea, se muestra orgulloso de su pueblo y del la Casa del Maestro Museo de Antonio Álvarez: "Un proyecto que, como al maestro a quien se homenajea, desde la modestia y el trabajo constante, trata de abrirse a un mundo en el que debemos de estar presentes, más unidos que nunca los alistanos y los mirandeses".

Pervive entre las autoridades e instituciones hispanolusas la idea de instaurar unas jornadas académicas transfronterizas en las que se den cita tanto los estudiosos de la cultura escolar como los portadores de su memoria viva teniendo en cuenta que las autobiografías ya presentadas y las venideras "constituyen un mosaico testimonial singularmente rico sobre experiencias escolares desde mediados del pasado siglo XX y habrá que perseverar en la recuperación y estudio del patrimonio educativo del mundo rural a través de las memorias personales".

Ceadea ofrece a todos su Casa del Maestro & Museo Antonio Álvarez, que puede ser visitado gratuitamente, encargándose de su gestión (visitas) la asociación cultural La Magarza de Fonfría que preside Amparo Leopoldo Aparicio.