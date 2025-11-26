Jornada de "alta cocina" en la Escuela Micológica de Ungilde

La Escuela Micológica de Ungilde acoge el próximo lunes 01 de diciembre una jornada para disfrutar de las setas y su aplicación en la “alta cocina”. De mano de las restauradoras Gloria Martín de el Restaurante El Empalme de Rionegro de El Puente y Mónica Fernández de la Posada de Las Misas en Puebla de Sanabria, grandes chefs invitados harán las delicias tanto de los profesionales de los restaurantes de la comarca como del público asistente. Se trata de Igor Zalakain y Cynthia Yaber del restaurante Arzak (tres estrellas Michelin) e Iñaki Bretal y María Eirado del Restaurante Eirado da Leña (una estrella Michelin).

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria impulsa este proyecto de aprovechamiento del sector forestal desde el año 2011, cuando consiguió la denominación de “Capital Europea de la Biodiversidad” y puso en marcha el proyecto de la Escuela Micológica.

En el edificio, ubicado en las antiguas escuelas del pueblo de Ungilde, se han promovido tanto las visitas turísticas como las jornadas especializadas en el ámbito de los hongos. Conferencias, salidas micológicas, rutas etnográficas y divulgativas se llevan organizando desde la sección de turismo del consistorio con el ánimo de ampliar la oferta tanto del visitante como del residente, en busca de posibilidades de desarrollo y conocimiento.

Una de las propuestas de la Escuela es la puesta en valor y el entronque con el sector de la restauración, algo en lo que a pesar de que se ha incidido en campañas anteriores no ha llegado a cristalizar. Es por ello que en la próxima jornada (en la que se ha conseguido llenar el aforo a los pocos días de publicitarse el cartel) se pretende comenzar el primer paso para que los y las restauradoras de la comarca sean conscientes de la importancia gastronómica y las posibilidades que ofrecen los hongos.

En este empeño tanto Gloria Martín como Mónica Fernández han volcado toda su experiencia, contactos y buen hacer para sacar adelante la jornada, así como la voluntad del alcalde José Fernández Blanco por apoyar la iniciativa e impulsar así este aspecto de la Escuela Micológica de Ungilde.