Flores de fieltro y lana para las mujeres víctimas de violencia: el homenaje de Rionegro por el 25N
Un gran lazo de luto y decenas de velas han recordado a las 38 mujers fallecidas a manos de sus parejas y exparejas en lo que llevamos de año
A. S.
Rionegro del Puente contra la violencia hacia las mujeres. Un grupo de vecinas y vecinos recordaron a las mujeres asesinadas dentro de los actos del 25 de noviembre con la lectura del manifiesto y la colocación del mural elaborado en el taller de Hilando Tradiciones.
El tapiz, que reza "Rionegro contra las violencias", aúna diferentes técnicas de fieltrado y tejido de lana. Junto al tapiz, un gran lazo de luto sobre el que han depositado decenas de velas en recuerdo de quienes han sufrido de primera mano esta lacra social que ya se ha cobrado 38 vidas de mujeres por violencia de género y 1.333 desde 2003.
De esta manera, los vecinos del municipio se han sumado a los actos contra la violencia de género y la violencia vicari en un gesto que ha unido a familias al completo, hombres y mujeres.
