Flores de fieltro y lana para las mujeres víctimas de violencia: el homenaje de Rionegro por el 25N

Rionegro del Puente contra la violencia hacia las mujeres. Un grupo de vecinas y vecinos recordaron a las mujeres asesinadas dentro de los actos del 25 de noviembre con la lectura del manifiesto y la colocación del mural elaborado en el taller de Hilando Tradiciones.

El tapiz, que reza "Rionegro contra las violencias", aúna diferentes técnicas de fieltrado y tejido de lana. Junto al tapiz, un gran lazo de luto sobre el que han depositado decenas de velas en recuerdo de quienes han sufrido de primera mano esta lacra social que ya se ha cobrado 38 vidas de mujeres por violencia de género y 1.333 desde 2003.

Rionegro del Puente se suma a los actos por el 25N con un mural de fieltro y lana. / Araceli Saavedra

De esta manera, los vecinos del municipio se han sumado a los actos contra la violencia de género y la violencia vicari en un gesto que ha unido a familias al completo, hombres y mujeres.