Un municipio de Zamora, referente regional del aprendizaje digital en el medio rural

Venialbo ha sido reconocido con el primer premio en la categoría de municipios de hasta 800 habitantes en el concurso “El Gran TIC”, una iniciativa del programa CyL Digital promovido por la Junta.

La entrega de los diferentes premios del certamen, en el que han participado 98 municipios y que ha facilitado la formación en competencias tecnológicas a cerca de 400 personas, se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Venialbo.

Al acto ha asistido el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, quien ha destacado que la elevada participación en el concurso refleja que Castilla y León “no se queda quieta” y que desde los pueblos también se puede impulsar la transformación digital “cuando hay oportunidades reales y accesibles”.

Además, remarcó que el programa CyL Digital “es la principal apuesta del Gobierno autonómico para acercar la tecnología a toda la ciudadanía, viva donde viva”. El programa ofrece formación gratuita, acompañamiento y herramientas digitales para que cualquier persona pueda desenvolverse con autonomía en un mundo cada vez más digitalizado.

De hecho, para el viceconsejero, el programa CyL es, en la actualidad, “uno de los programas públicos más útiles para reducir la brecha digital en España”, con un total de 141.000 usuarios presenciales registrados y más de 78.000 participantes en teleformación.

Representantes de los municipios premiados posan en una foto en Venialbo. / Cedida

Además, en las zonas rurales ya hay implantados 338 centros asociados, por lo que ya se ha superado el objetivo que la Junta se había marcado para presente mandato, alcanzar las 300 sedes.

Al objetivo de reducir la “brecha digital” en el medio rural ha contribuido el concurso “El Gran Tic”, porque ha conseguido activar a decenas de ayuntamientos que, durante los últimos meses, han animado a sus vecinos a completar alguno de los 29 cursos online gratuitos disponibles, que abarcan desde competencias básicas con correo electrónico o Word, hasta contenidos más avanzados como seguridad en Internet, gestión de proyectos o creación de contenidos con inteligencia artificial.

De todos los municipios que han participado en el certamen, seis han sido reconocidos por la elevada asistencia de vecinos y su compromiso ciudadano, convirtiéndose así en referentes del aprendizaje digital en la comunidad.

En la categoría de municipios de hasta 800 habitantes, el primer premio ha recaído en Venialbo y el segundo ha sido otorgado a Aldearrubia (Salamanca).

En el apartado de pueblos con entre 800 y 4.000 habitantes los premios han sido concedidos al segoviano Nava de la Asunción y al leonés Sahagún.

Por último, en la categoría de municipios que superan los 4.000 vecinos, los dos premios han sido otorgados a pueblos salmantinos: Carbajosa de la Sagrada y Peñaranda de Bracamonte.

Los seis municipios galardonados han recibido kits tecnológicos valorados en 3.000 euros para el ganador y en 2.000 para el segundo clasificado, material que permitirá reforzar las aulas de formación y los espacios digitales municipales.