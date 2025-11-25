Hermisende y Piñuel, nuevas zonas gravemente afectadas por los incendios de agosto

El Gobierno de España ha declarado, a propuesta del Ministerio del Interior, a las localidades de Hermisende y Piñuel como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil tras los incendios acaecidos el pasado mes de agosto. El listado por el que los afectados podrán acceder a las ayudas estatales, reconoce a un total de 63 comarcas de once comunidades afectadas por episodios catastróficos en los últimos tres meses.

La mayoría de los episodios reconocidos se corresponden con inundaciones como los acaecidos por la DANA Alice entre los días 9 y 13 de octubre y que ocasionaron lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en la Comunitat Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia.

No obstante, la declaración también incluye, entre otros, los incendios forestales de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia e Illes Baleares entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre.

El total de zonas declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil se localizan en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

Acceso a nuevas ayudas

Todas las personas afectadas por estos episodios han podido ya solicitar las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; actuaciones de las corporaciones locales; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia.

Además, y a partir del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.