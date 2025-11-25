La Guardia Civil estudia ampliar la residencia vacacional de Fermoselle

La Guardia Civil redobla su presencia en Fermoselle, eso sí, fuera de servicio. El cuartel de la localidad cobra vida con la rehabilitación de dos viviendas de descanso destinadas a personal del cuerpo, así como militares; una iniciativa impulsada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora que ya ha constatado su "éxito" inicial y que podría extenderse a nuevos espacios del bloque residencial, ahora parcialmente deshabitado.

Fermoselle inaugura la residencia de descanso para la Guardia Civil / Víctor Garrido

Las dos viviendas vacacionales –con siete y seis plazas, respectivamente–, buscan recuperar la actividad en un edificio inaugurado en el año 1990 y que ahora se abre como alternativa de ocio a aquellos agentes y sus familias que la requieran por un coste medio de unos 22 euros por noche.

Una "extraordinaria" iniciativa para impulsar el turismo en Fermoselle a nivel nacional e internacional, según reconocía el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, durante la visita inaugural a los recién reformados espacios en compañía del teniente coronel jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido. Y es que, además de los agentes del cuerpo, podrán acceder a estas residencias miembros de la Guarda Nacional Republicana (GNR), Gendarmería Nacional francesa y del Arma de Carabinieri de Italia.

En el acto también han estado presentes autoridades locales, entre ellos el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo; de Fariza, Manuel Ramos; y de Villar del Buey, José María Nieto junto a los concejales Ricardo Magarzo y Antonio Domínguez.

Unos espacios en los que, hasta el momento, ya se han alojado 43 personas –todos guardias civiles– garantizando la plena ocupación durante los fines de semana, que concentran el grueso de las demandas. "Ahora mismo para el puente de la Constitución ya están las dos concedidas, pero han llegado otras seis más en reserva". En casos de ocupación por cuestiones de servicio, estas peticiones tienen preferencia, siendo el resto por riguroso orden de llegada.

El número de reservas excede la capacidad actual, por lo que la Comandancia estudiará rescatar nuevos espacios habitacionales del cuartel para ampliar la oferta de ocio. Una opción que valorará a un año vista, esto es, en el último trimestre de 2026.

El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora confirmaba que el balance inicial "ha superado las expectativas, aunque sabíamos que iba a tener éxito" ofreciendo una nueva oferta recreativa que se suma a los espacios de descanso de la Guardia Civil en Zamora y Puebla de Sanabria.

En este sentido, puntualiza que los "guardias civiles que han venido ha sido porque se ha ofertado estas residencias", abriendo una nueva oferta que por el momento cuenta con un alto grado de satisfacción. Por su parte, Blanco incidía en el "importante potencial turístico" de este proyecto, financiado con fondos de la Acción Social de la Comandancia provincial, y que "puede venir muy bien" para atraer nuevos visitantes a Fermoselle "conocido por su belleza, historia y productos".