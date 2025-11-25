Granja de Moreruela estrena el modelo de residencia virtual que se quiere exportar a toda Zamora

Un modelo piloto de cuidados virtuales para exportar desde Tierra de Campos al resto de comarcas de la provincia. Con este objetivo se pone en marcha en Granja de Moreruela el Centro de Innovación Social, equipado con las últimas tecnologías para ofrecer atención remota, formación y seguimiento digital de la población más longeva.

GALERÍA | La inauguración del nuevo CIS de Granja de Moreruela, en imágenes / Víctor Garrido

Enmarcado dentro del proyecto europeo SilverJobs, este espacio que echará a andar mañana miércoles, se completará con la inminente apertura de su réplica en el municipio luso de Bragança. La inversión realizada, por valor de 152.000 euros, en este centro busca evaluar su viabilidad -"que estoy convencido de que va a funcionar"- para exportarlo al resto de Zamora teniendo en cuenta que el "reto del envejecimiento" es común y "afecta a toda la sociedad, europea, española y zamorana".

El centro, tal y como ha presentado el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez, estará permanentemente conectado con los centros de salud de Benavente y Villalpando, permitiendo realizar un seguimiento y prestación de la atención asistencial. Así lo ha manifestado en compañía del alcalde de Granja, Juan Carro, y del responsable de la unidad de Psiquiatría del Sacyl en el Complejo Asistencial de Zamora así como vecino del municipio, Manuel Franco.

Faúndez destacaba la importancia de este proyecto a la hora de generar empleo directo e indirecto gracias a la formación de atención sociosanitaria que se prestará de manera presencial como en remoto. Una oportunidad que permitiría "fijar población en la provincia" aprovechando la demanda de profesionales del sector para atender a la población más envejecida. Solo la Diputación de Zamora da empleo a través del servicio de Atención a Domicilio a 468 personas.

Más allá de la función formativa, este centro se orientará a prestar apoyo y seguimiento a usuarios en el ámbito de la salud mental, así como de prevención de cualquier tipo de patología vinculada con la tercera edad. Combatir la soledad será una prioridad en el día a día de este espacio ideado como "un sitio para compartir", tal y como destacaba Franco a los vecinos y futuros usuarios. El CIS abrirá sus puertas inicialmente en horario de mañana con la previsión de poder extender el horario "24 horas".

¿Y qué actividades se desarrollarán? Si bien el CIS ya ha diseñado un cronograma de juegos cognitivos, estos se irían adaptando en función de las necesidades y propósitos. Efraín Rujano, representante de la Universidad de Salamanca y responsable del Centro, destaca el potencial de acompañamiento que conlleva un efecto terapéutico y "retrasador" del deterioro cognitivo: "La finalidad es pasar un rato agradable" pero atendiendo a la función principal.

