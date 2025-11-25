Fermoselle no podrá destinar las viviendas del cuartel a uso social

La Dirección General de la Guardia Civil ha denegado la cesión de una docena de las residencias del cuartel de Fermoselle para su uso social tras más de 30 años en desuso. La petición con la que el consistorio sayagués trataba de dar solución a la falta de viviendas habitables recibía ayer la negativa del alto mando del cuerpo al considerarlo "complicado desde el punto de vista operativo y logístico".

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, apunta que pese a la "loable" intención del Ayuntamiento de José Manuel Pilo, deberían adoptarse "otras medidas" que no "comprometan la seguridad" de un edificio destinado al personal del cuerpo.

Asegura que "sería muy difícil" garantizar la separación de espacios destinados a los agentes y otros residentes también por razones de autoprotección y de intimidad.

Blanco recuerda la necesidad de disponer de pabellones "para los guardias civiles que deseen pedir" plaza en Fermoselle, máxime cuando se trata del cuartel en el que "más trabajo nos cuesta que en los concursos se pida esta localidad". Así, llama a "seguir trabajando" de cara a garantizar la máxima ocupación de las viviendas ahora vacías junto a las recién inauguradas residencias de descanso.

Una petición que el Ayuntamiento de Fermoselle realizó para dar una nueva vida a la antigua residencia destinada a los efectivos y sus familias y que "ha permanecido cerrada más de 30 años" en un municipio que no dispone de viviendas en buen estado para dar respuesta a la demanda actual.