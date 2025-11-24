El viaducto Martín Gil: más de 80 años de historia y una fecha que marcó para siempre su destino

Hace apenas unos días, fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible quien saco pecho por las obras de mejora que aún siguen su curso sobre el viaducto Martín Gil. Desde su cuenta de X -antiguo Twitter-, el propio Óscar Puente hablaba de esta construcción como "histórica y emblemática". Y no es para menos, pues queda menos de una década para que uno de los puentes más importantes de las líneas ferroviarias que pasan por Zamora cumpla su centenario. Más de 80 años de historia en los que ha sido clave para el transporte de pasajeros y mercancías, pero que desde 1964 tiene una fecha marcada para siempre.

Desde la inauguración del conocido como 'Viaducto del Esla AV', este icónico puente -conocido también de manera coloquial como 'Los Cabriles'- ha pasado a un segundo plano, pues solamente pasan por él trenes convencionales de pasajeros o algún convoy de mercancías. Su hermano pequeño -incluso nieto, si tenemos en cuenta la diferencia de edad- da servicio a la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Galicia, que cuenta con paradas intermedias en Zamora y Sanabria. Pero hubo un tiempo en el que los maquinistas solamente pasaban por el viaducto Martín Gil, obra de ingeniería vanguardista en su época y con una panorámica inmejorable del embalse de Ricobayo.

Sin embargo, sus más de ocho décadas de historia tiene una mancha que nunca desaparecerá, como si del borrón del mejor escribano se tratara. Hay que remontarse al 19 de octubre de 1964, cuando se produjo en este lugar un accidente que dejó un fallecido y cuatro heridos, al menos según las estimaciones que en su edición de la jornada siguiente publicaba EL CORREO DE ZAMORA. Según relataban los periodistas de la época "la explosión de 142 kilos de material de pirotecnia" fue la causante de la caída desde el puente al embalse de Ricobayo de seis de los 21 vagones que componían este convoy. Desde entonces, perduran bajo el agua los restos de aquel suceso.

Recortes históricos sobre el accidente del viaducto Martín Gil / ARCHIVO LOZ

Inaugurado por Franco

En los tiempos democráticos de España, se ha popularizado el 'meme' de Francisco Franco como el gran artífice de los pantanos en España... pero durante los casi 40 años que duró su dictadura, el ferrolano también tuvo tiempo para dejarse ver por Zamora y ser el primer pasajero ilustre del viaducto Martín Gil. Tras más de una década de obras, el 17 de abril de 1943 quedó inaugurado esta vía sobre el embalse de Ricobayo en un acto de gran enjundia con la presencia del Generalísimo. Completado el trayecto de 44 minutos entre la capital y este lugar, lideró la comitiva que paseó en lancha por las aguas bajo el gran arco del viaducto antes del corte de la cinta... rojigualda, para más señas.