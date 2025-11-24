Reparada esta carretera de Zamora dañada por los incendios de la Sierra de la Culebra

La Junta ha finalizado las obras de adecuación y mejora de la carretera ZA-V-2037, más conocida como el "Camino de la Cañada", cuyo firme presentaba un notable deterioro por la antigüedad de la calzada.

Además, su estado se agravó en el verano de 2022 como consecuencia de los incendios forestales que calcinaron parte de la Sierra de la Culebra y que provocaron un incremento del tráfico de vehículos pesados utilizados por los servicios de extinción y los empleados posteriormente para realizar trabajos de limpieza y recuperación de la zona afectada.

Las mejoras ejecutadas en la carretera se han centrado en el perfilado de las cunetas en ambos márgenes para dotar a la carretera de una defensa frente al agua y facilitar su evacuación en periodos de lluvia.

Del mismo modo, se han llevado a cabo trabajos de saneado de los baches y se ha procedido a la retirada del terreno en mal estado y a su relleno con aglomerado.

En el marco de la actuación, también se ha saneado la capa superior del firme en unos mil metros y, posteriormente, se ha extendido una capa de aglomerado de cuatro centímetros de espesor en toda la longitud de la vía, que se extiende por 5,5 kilómetros, con un ancho de 5,70 metros.

Los trabajos han concluido con la reposición de la señalización vertical que había desaparecido y la implementación de otra horizontal en el centro y ambos márgenes de la carretera para aumentar la seguridad de esta.

La renovación de la carretera facilitará la circulación entre poblaciones y el acceso a la N-631 de los vecinos de Ferreras de Arriba y las localidades próximas.