"Estamos olvidados": Ufones denuncia una conectividad nula

"Estamos siendo olvidados". Es el lamento reconocido a viva voz por el alcalde de Rabanales, Santiago Moral Matellán, ante los reiterados cortes y desconexiones a la red de fibra óptica. Una situación "preocupante", especialmente en localidades como Ufones donde "casi el 90% de la población supera los 70 años".

En esta línea se expresaba también la alcaldesa pedánea de Ufones, Marga López, al constatar el descontento generalizado de los vecinos en un día en el que "hoy precisamente ya tenemos cortes en internet". El temporal Claudia azotó a la comarca de Aliste dejando a pueblos enteros incomunicados durante más de cien horas, tal y como relató este medio. Con todo, asegura que las incidencias son "constantes".

El avance ha sido "nulo". "¿Nos han metido fibra? Sí pero no". López denunciaba así que la conectividad tan solo haya mejorado "un 0,1% de 10", aprovechando la presentación de la novena edición de la Marcha MTB que se celebrará el próximo domingo precisamente en la localidad de Ufones. La telefonía fija, ya dependiente de la fibra, tampoco es una solución fiable dado que "funciona cuando le da la gana", mientras que los dispositivos móviles pueden tardar "uno o dos días" en recibir una llamada entrante: "O llamas por WhatsApp o no puedes hablar por teléfono".

Una "nula" conectividad que Rabanales lleva exhibiendo años a través de los medios de comunicación impulsando campañas como el de "Pueblo apagado" en el año 2021 en el que denunciaban la ausencia de señal y la consecuente desconexión a la que se somete con ella a sus habitantes.

El edil de Rabanales recordaba que "somos uno de los ayuntamientos más reivindicativos" representando los intereses de la comarca de Aliste "que estamos siendo olvidados, no solo en tema de autovía, sino en tema de telecomunicaciones". Añade que "otro de los problemas que había era que había zonas sombrías" en puntos como Ufones o Bermillo de Alba en los que se ha metido la fibra óptica. Un "avance" porque "por lo menos la gente puede tener acceso a internet", si bien "hay veces que se corta y ya te cortan todo, recordemos que el teléfono fijo por cobre ya no existe".

De esta manera, recuerda la necesidad de la población más longeva que no puede permitirse "estar incomunicados" ante cualquier tipo de incidencia que afecte a la conectividad.