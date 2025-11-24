Un nueva depuradora abre la puerta al desarrollo industrial y urbanístico de Morales del Vino

Una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) permitirá el desarrollo industrial y urbanístico de Morales del Vino. La construcción de la nueva EDAR se materializará gracias al convenio de colaboración firmado este lunes por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez, y la alcaldesa de Morales del Vino, Carmen Lorenzo Coca.

La inversión necesaria para materializar el proyecto asciende a 2.520.831 euros que serán sufragados por la Junta, que aportará 1.008.332 euros, la misma cantidad que desembolsará la Diputación, mientras que el Ayuntamiento asumirá un gasto de 504.166 euros.

Tras la firma del protocolo de colaboración, Jiménez, resaltó que el proyecto se enmarca en un programa que contempla la construcción de unas 1.500 depuradoras en Castilla y León, de las que 158 se pondrán en marcha en la provincia de Zamora, con una inversión cercana a los 40 millones de euros.

En este punto, precisó que la que se construirá en Morales del Vino está dimensionada para una población equivalente de hasta 5.500 habitantes, en previsión de su futuro crecimiento y de la “población de fin de semana y estival” que recala en el municipio.

Destacó Jiménez que la nueva infraestructura contará con un kilómetro y medio de nuevos colectores para el traslado de las aguas residuales y pluviales y que tratará cerca de 1.200 metros cúbicos diarios, con dos líneas de pretratamiento, un reactor biológico y un sistema de tratamiento de los fangos. En principio, el proyecto se licitará la próxima semana y el plazo de ejecución estimado es de 24 meses.

Acuerdo a dos bandas

Por su parte, Faúndez rememoró que hace cuatro años la Junta y la Diputación acordaron unirse para resolver los problemas de depuración en los municipios de la provincia. El fruto de este acuerdo fueron dos convenios firmados para, por una parte, atender las necesidades de poblaciones con entre 500 y 2.500 habitantes y, por otra, para cubrir las que no alcancen los 500.

En este intervalo de tiempo, como recordó Faúndez, el Gobierno asumió los proyectos de depuración en algunas localidades, aunque en Zamora tan solo se ha ejecutado el previsto en Santa Cristina de la Polvorosa.

Por este motivo, Faúndez criticó la inacción del Ejecutivo de España y que tan solo haya asumido un “único compromiso”, en alusión a “las sanciones indiscriminadas a los Ayuntamientos por no contar con una serie de infraestructuras que debería haber sufragado el Gobierno”.

De izquierda a derecha, Faúndez, Lorenzo y Jiménez explican los detalles del convenio. / Alba Prieto

Ante esta situación, la Junta y la Diputación han considerado que era necesario atender la renovación de las infraestructuras de depuración en Camarzana de Tera, Corrales, Bermillo de Sayago o Quiruelas de Vidriales y, ahora, en Morales del Vino.

Por otra parte, el presidente de la institución provincial aludió a los problemas derivados de una depuración inadecuada y, a modo de ejemplo, destacó que municipios como Morales del Vino, el cuarto más poblado de la provincia con 3.000 habitantes, no puede plantear su desarrollo urbanístico y empresarial, por lo que la nueva EDAR “abre las puertas” a su crecimiento.

Además, remarcó que la puesta en marcha de la infraestructura permitirá al Ayuntamiento conocer cuánto le va a costar cada año la depuración de aguas residuales.

Crecimiento

La alcaldesa, Carmen Lorenzo, reconoció que Morales del Vino “necesitaba” una nueva EDAR para “poder seguir creciendo en población”, para poder llevar a cabo modificaciones urbanísticas y para impulsar el desarrollo industrial del municipio.

Además, remarcó que la puesta en marcha de la nueva infraestructura lleva aparejados otros beneficios como acuíferos más limpios, un entorno más seguro y “una gestión responsable de “nuestros recursos”.

Por último, la alcaldesa agradeció a la Junta y la Diputación “hayan dado un paso al frente” para apoyar a los municipios que, de no contar con este respaldo, no podrían ejecutar obras que requieren un elevado presupuesto como la construcción de la nueva EDAR, que supone una apuesta por la salud pública, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y por el futuro del medio rural.