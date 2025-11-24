"Magius" se consolida como el "motor cultural y social" de Tábara

La villa de Tábara se ha metido a corazón abierto en las celebraciones típicas de las estaciones del frío para dar vida al otoño y al invierno a la que fue morada terrenal de San Froilán y San Atilano, abriendo las puertas del camino hacia la Navidad con una jornada de convivencia y hermandad con la gastronomía de los frutos del bosque de la Sierra de la Culebra como protagonistas.

El auditorio municipal Leticia Rosino se convirtió en el epicentro de los actos del Magosto y del Día del Socio de la asociación cultural "Magius" que, presidida por Bea Antón Gazapo, sigue cumpliendo sus objetivos de convertirse en uno de los buques insignia de la dinamización social y cultural de la cuna de León Felipe.

"Magius", asociación que tomó su nombre de ilustre calígrafo y alma del Beato de Tábara en el Scriptorium Tabarense del Monasterio de San Salvador (junto a Senior, Emetrius, Monnius y Ende), se ha hecho mayor y, en apenas un lustro, se ha convertido por méritos propios en una de las más importantes y activas de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba alcanzado ayer los 532 asociados. De ella forman parte niños, adolescentes, jóvenes y mayores, tabareses y tabaresas, pero también vecinos de otros pueblos como Sesnández, Faramontanos, Moreruela, Perilla, Riofrío o Abejera. Para ser socio solo hay que pedirlo a la junta directiva y abonar una cuota anual de cinco euros. Ian Ferrero Antón, nacido en 26 de octubre de 2024, es el socio más joven y Gabriel Gómez de Castro el más veterano con 89 años.

Beatriz Antón Gazapo preside una Junta Directiva donde, a excepción del vicepresidente, Santi Fresno Andrés, todas son mujeres: Azucena Belver Cerecinos (secretaria), Soraya Ruíz Ferrero (tesorera) y como vocales, Begoña Arias Gallego, Marisa Berdión García, Petra Vara López, Concepción Ballesteros Pascual, Mari Carmen Pernía Bernardo y Ana Legido de la Fuente.

Al calor de la lumbre

Jornada típica de otoño, a la vera de las serranías de "La Culebra" y de "Las Cavernas", donde el día de sol daba paso al tardeo de frío y la noche de escarcha, una climatología ni buena ni mala, es la que toca, atemperada por las llamas y las brasas de la lumbre que con su calor fueron dorando y asando las castañas sembrando de olores, colores y sabores una velada que muchos aprovecharon para pasar en familia (hijos y padres, abuelos y nietos).

Exquisitas castañas que cautivaron a los comensales, muy en particular a las nuevas generaciones, niños y adolescentes, ayudándoles a tomar conciencia de los valores, en este caso agroalimentarios y gastronómicos, que van heredando de sus ancestros gracias a que sus antepasados han sabido mantenerlos, en el caso de las castañas, desde que hace ya más de 2.000 años llegaron a estas tierras de mano del Imperio Romano, cuando se establecieron en tierras alistanas allá por "El Castrico" de Rabanales y recorrieron cada día el "Itinerario XVII" de Antonino. A las castañas se sumaba una gran, suculenta y sabrosa chocolatada con bizcochos ofrecida por cortesía de "Magius" mientras que los niños disfrutaron también de juegos e hinchables.

Un día del socio donde muchos de los asociados valoraron y alabaron el papel esencial de "Magius" como motor cultural y social de Tábara, destacando el impacto positivo que la asociación tiene en la localidad, ensalzando además su constante esfuerzo por fomentar la cultura, la convivencia y el entretenimiento para todas las edades, además de mantener y recuperar las tradiciones.

Tábara es un pueblo con historia digno de visitar a lo largo de todo el año, también a lo largo de un ya próximo mes de diciembre cuando la villa, gracias a la asociación cultural "Magius" y a los tabareses y tabaresas" regresará con sus "Navidades con Ilusión".