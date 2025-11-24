"La ley se cumple y la información se entrega": denuncian la "estrategia de bloqueo" de un consistorio zamorano

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Perdigón denuncia la "opacidad absoluta, el bloqueo deliberado y la falta de respeto institucional" del equipo de Gobierno socialista al negarse "de manera persistente a entregar la documentación que legalmente debe facilitar a la oposición".

"La ley se cumple y la información se entrega". Con estas palabras la oposición condena lo que considera una "estrategia de bloqueo" al no facilitar la información requerida de manera formal expedientes de contratación, documentación administrativa clave y proyectos ejecutados en el municipio. Una solicitud efectuada en sesión plenaria del 17 de julio ante la que denuncian que el equipo de Gobierno "optó por guardar silencio, incumplir plazos y obviar los requerimientos", lo que consideran una actitud "inadmisible".

Recuerdan que, lejos de ser peticiones menores, se trata de "información esencial para fiscalizar la gestión pública y garantizar que los recursos municipales se utilizan de forma correcta". El Grupo Popular reiteró todas las solicitudes en el pleno del 16 de octubre, si bien asegura que hasta la fecha –más de tres meses después– no se ha recibido "ni un solo documento, ni una explicación, ni una respuesta mínima".

De esta forma, denuncian que el PSOE está "gobernando a oscuras, escondiendo información y eludiendo sus responsabilidades". Por ello, piden al consistorio que "dejen de ocultar información, entreguen de inmediato toda la documentación requerida y asuman las consecuencias de su falta de transparencia" abandonado la vía del "desprecio a la ley, a la oposición y a todos los vecinos de El Perdigón".