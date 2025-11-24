La Junta promueve el relevo generacional en el sector agrario: 121 zamoranos solicitan ayudas para incorporarse al campo

Favorecer la incorporación de los jóvenes para garantizar el relevo generacional en el campo. Este es el objetivo que se ha marcado la Junta con ayudas que permitirán a los jóvenes sumarse a un sector que sigue siendo clave en la economía regional.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María Corral, en la visita realizada a la granja de ovino de la quesería Vicente Pastor en Morales del Vino, que definió como “unas instalaciones modelo” porque “trabajan en muchas de las líneas” que cuentan con el apoyo de la Junta.

En este sentido, precisó que la séptima generación de la familia tomará las riendas de la empresa, con la incorporación de tres jóvenes a la actividad vinculada al sector del ovino, del que aseguró que “tiene presente y futuro”, y a la elaboración de “productos de calidad” como los quesos amparados por la Denominación de Origen Queso Zamorano y lechazos reconocidos por la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

María González Corral con Vicente Pastor, en una de las salas de la granja. / Alba Prieto

Recordó la consejera que la Junta apoya el relevo generacional en el sector agrario, a través de dos líneas de ayuda a la incorporación y a la modernización de explotaciones. En este punto, precisó que, a la última convocatoria de ayudas de la Junta para favorecer la incorporación de jóvenes al sector agrario, dotada con 100 millones de euros, se presentaron un total 958 solicitudes, de las que 121 se corresponden con la provincia de Zamora, y que en total suponen un 33% más que la media de los últimos cinco años.

Del mismo modo, remarcó que, en la última convocatoria, además de simplificar la tramitación, se ampliaban hasta los 100.000 euros las ayudas dirigidas a jóvenes, que además pueden optar a un anticipo del 60%, ya que desde la Junta se confirió prioridad a este colectivo.

Resolución

La convocatoria, como anunció la consejera, se resolverá en los primeros meses del próximo año.. De los 958 expedientes registrados de jóvenes, el 27 % mujeres, destacan los proyectos vinculados a cultivos herbáceos (401), bovino de carne (232), las iniciativas mixtas de cultivo y ganado (71) o el sector ovino (62).

En la última convocatoria también figuran las ayudas para la modernización de explotaciones, con 1.422 solicitudes recibidas, y la de objetivos medioambientales, con 233 peticiones.

Por otra parte, la consejera de Agricultura ratificó el apoyo de la Junta al sector a través de iniciativas innovadoras como la próxima consulta preliminar al mercado del proyecto “Aristech", basado en la “compra pública de innovación” orientada a identificar ideas que permitan desarrollar un sistema de ordeño innovador, automatizado y adaptado al sector ovino lechero.

Esta propuesta, surgida a raíz de los encuentros con el sector en la red AKIS CyL, forma parte del “Plan del Ovino y Caprino" impulsado por la Junta, con el que persigue modernizar y fortalecer estos sectores estratégicos para la economía agroganadera de la comunidad. De hecho, el citado plan contempla actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Modernas instalaciones

Durante la visita a la granja de ovino de la quesería, González Corral puso en valor el ejemplo del relevo generacional que representa la explotación formada por los jóvenes Paulino Vicente Hernández, Sergio Vicente Ribera y Pablo Vicente Llamas que han tomado el testigo familiar y conforman ya la séptima generación dedicada al cuidado y manejo del ganado ovino.

Las nuevas instalaciones, con el apoyo de la anterior convocatoria de modernización, incluyen una sala de ordeño diseñada para garantizar el máximo control sobre la calidad y la producción de la leche, así como dos naves paralelas con pasillos centrales que facilitan la alimentación mecanizada del ganado y el manejo diario de los animales. La explotación cuenta con un censo de más de 2.500 ovejas de raza castellana y dispone de praderas exteriores para el pastoreo.

La consejera con responsables de la granja en la moderna sala de ordeño. / Alba Prieto

La granja también forma parte de la IGP Lechazo de Castilla y León. A finales de los años ochenta el negocio familiar dio el salto a la transformación para elaborar quesos artesanales bajo la marca Vicente Pastor.

Manteniendo la tradición familiar, la quesería produce unos 70.000 kilos de queso curado al año, cien por cien de oveja, elaborados con pasta prensada de leche cruda y corteza natural enmohecida provenientes de 300.000 litros de leche de sus ovejas.

La fase de elaboración es completamente artesanal, con procesos manuales en el llenado, prensado, salado, afinado, curación y cepillado de cada pieza. En cuanto a la comercialización de la producción, principalmente se distribuye en el mercado nacional, en tiendas gourmet y restaurantes, un 7 % se exporta a diversos países, tanto dentro como fuera de Europa, y el resto se vende en la propia quesería.