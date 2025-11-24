Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en la modernización y actualización del transporte público de viajeros por carretera en tierras alistanas con la instalación de una parada inteligente en la villa de Alcañices, que entrará en funcionamiento próximamente para atender a los pueblos de la comarca.

Para su ubicación se ha elegido un lugar céntrico, más concretamente la calle Pérez Marrón (travesía urbana de la carretera ZA-P-1407 Alcañices- Rabanales), junto al CEAS (Centro de Acción Social) de Aliste de la Diputación de Zamora.

Aunque a primera vista su ubicación pueda resultar "un poco extraña", al situarse lejos de la plaza Alcalde Tomás Carrión, todo tiene una explicación. El Ayuntamiento de Alcañices tiene previsto a corto plazo, con vistas a aumentar el espacio de dicha plaza, derribar el actual inmueble donde se han venido ubicando el CEAS y Medio Ambiente.

La parada inteligente está equipada con una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, lectores RFID/NFC compatibles con la tarjeta Buscyl, información fija sobre las diferentes rutas alistanas, horarios actualizados, tiempo estimado de llegada de los autobuses, avisos sobre incidencias en el trayecto y otros datos para mejorar la experiencia del viajero.

Del mismo modo, cuenta con sensores de estado y un sistema de alimentación solar que le permitirá una autonomía de hasta 15 días sin luz directa, estando conectada además al Centro de Control de la Junta.

La nueva infraestructura será clave para la implantación efectiva del transporte gratuito en Castilla y León gracias a la Tarjeta Buscyl, un servicio gratuito, digital y adaptado a cada territorio, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños del medio rural.

De esta manera cualquier alistano cuando pase por Alcañices podrá utilizar la parada inteligente para acceder en tiempo real a las rutas que desea utilizar facilitando el uso autónomo de dichas tarjetas.

Una alternativa a la que ya se han unido numerosos alistanos, tabareses y albarinos en una comarca natural, la de Aliste, Tábara y Alba, donde la mayoría de la población es de la tercera edad, sin vehículo propio o que ya no pueden conducir, por lo cual la principal alternativa para viajar, ya sea hacia Zamora capital o hacia Alcañices, es el transporte regular de viajeros por carretera. Algo que ahora pueden hacer sin coste económico alguno.

Vecinos acceden a dos autobuses que realizan las rutas por tierras alistanas. / Ch. S.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, ha señalado que "la gratuidad del transporte público no solo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial" buscando una tecnología como esta, que acercará el servicio a cada vecino sin importar donde viva.

La Junta de Castilla y León prevé instalar 377 paradas inteligentes en todo el territorio autonómico, de las cuales 15 corresponderán a Zamora, 60 a Valladolid, 94 a León, 33 en Salamanca, 31 Burgos, 27 a Segovia, 26 a Palencia, 18 a Ávila y 12 a Soria, que serán distribuidas estratégicamente en función del tamaño población y el tipo de red de transporte.

En el caso concreto de Aliste es Alcañices el único municipio que supera los mil habitantes, requisito para su instalación. Posteriormente, se instalarán otras 61 en otros municipios más pequeños hasta vertebrar todo el territorio castellanoleonés.

El proyecto cuenta con una inversión global de 12 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation y recursos propios de la Junta de Castilla y León, una iniciativa de la que se beneficiaran más de 300 municipios castellanoleoneses.

Entre las rutas (líneas regulares de transporte por carretera) cubiertas por la Tarjeta Buscyl están aquellas que conectan a diferentes puntos de Aliste con Zamora capital: desde Campogrande (Carbajo) por Perilla de Castro y la Nacional 631, Riomanzanas y Pobladura (López Ratón) por la ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde por Alba y Tierra del Pan, y San Martín del Pedroso (Vivas) por Alcañices siguiendo el curso de la carretera Nacional 122.

A ellas hay que sumar las que conexionan a las localidades con Alcañices, muy en particular los martes y jueves, días en los que se hacen las analíticas en el centro de salud de Aliste.