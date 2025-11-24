La escritora carballesa, Alicia Andrés, Premio de Novela Corta MonteLeón

La escritora y periodista de ascendencia carballesa Alicia Andrés Ramos (Avilés, 1977) recibió el Premio de Novela Corta de la XII edición MonteLeón con su obra "Arden los estanques". Es una novela de "la niñez y la construcción de los recuerdos y cómo la memoria recrea esos recuerdos" como explica Alicia Andrés.

Ivet, la protagonista del relato, revive las vivencias de un verano cuando tenía 11 años y la presencia de una profesora japonesa, Natsu, que marca ese verano y los recuerdos del futuro. Las vivencias entre las dos mujeres es una visión de la educación, de la música, del hecho existencial. Reconoce sus raíces zamoranas en su vida y en su obra.

"Arden los estanques" es la primera novela corta y el cuarto título de esta autora, mitad carballesa y mitad alistana. Alicia Andrés reconoce su predilección. "Soy muy lectora" de la novela breve "que es un género a medio camino entre el relato y la novela". Además de su faceta de escritora se dedica profesionalmente a actividades de gestión cultural y de naturaleza.