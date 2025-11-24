Reparación de la calzada
Cortes en la carretera de San Román por la ejecución de obras de mejora
La circulación interrumpida en horario de trabajo en el tramo entre San Román y Cobreros hasta el 25 de este mes
A. Saavedra
San Román de Sanabria
El corte de la carretera ZA-L-2694, por reparación de la calzada, afecta al itinerario desde la N-525 – Castro de Sanabria – Barrio de Lomba – San Román de Sanabria, entre el kilómetro 4+325 y el final de la carretera (cruce con ZA-L-2692). Los cortes intermitentes afectan al tramo entre San Román al cruce de Cobreros.
La previsión es que la vía esté cortada hasta el día 25 a la siete de la tarde. La circulación permanecerá interrumpida únicamente mientras se realicen los trabajos previstos sobre la calzada. Fuera del horario efectivo de obra, la vía se abrirá al tráfico.
