Cortes en la carretera de San Román por la ejecución de obras de mejora

El corte de la carretera ZA-L-2694, por reparación de la calzada, afecta al itinerario desde la N-525 – Castro de Sanabria – Barrio de Lomba – San Román de Sanabria, entre el kilómetro 4+325 y el final de la carretera (cruce con ZA-L-2692). Los cortes intermitentes afectan al tramo entre San Román al cruce de Cobreros.

La previsión es que la vía esté cortada hasta el día 25 a la siete de la tarde. La circulación permanecerá interrumpida únicamente mientras se realicen los trabajos previstos sobre la calzada. Fuera del horario efectivo de obra, la vía se abrirá al tráfico.