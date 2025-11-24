Las antiguas escuelas de EGB (Educación General Básica) están ya listas para convertirse en el principal punto de encuentro social, cultural y comunitario para los vecinos de Ceadea de Aliste una vez culminadas las obras de adecuación y restauración afrontadas por el Ayuntamiento de Fonfría.

Javier Faúndez Domínguez, presidente de la Diputación de Zamora, acompañó a los vecinos en el acto de inauguración oficial presidido por el alcalde del Ayuntamiento de Fonfría Sergio López Vaquero y los dos concejales del pueblo Martín del Río Lorenzo y Valentín Macho Deiró, junto a miembros del equipo de gobierno: Francisco Porto Fernández de Fornillos, Baudilio Pérez Martínez de Brandilanes y Gabriel González Arana de Bermillo.

Se trata de un edificio singular de una sola planta, con techumbre a dos aguas, situado en las inmediaciones de la ermita urbana, con puerta y amplios ventanales, de esbelta figura, que vuelve a mostrar su pared exterior de piedra vista.

Construido durante la dictadura de Franco, acogió las clases para los alumnos y alumnas de Ceadea hasta que hacia el año 1978 la escuela cerró sus puertas y los niños y niñas del pueblo fueron trasladados al colegio comarcal de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Salud de Alcañices, del cual ahora es directora una hija de la localidad: Alicia Álvarez Fernández.

Ceadea recupera las antiguas escuelas de EGB como centro social y cultural con mini bar

Con la nueva reestructuración el inmueble adquiere una nueva distribución única y conjunta para una mejor prestación de servicios. En la parte correspondiente a la antigua escuela se ubica el cuerpo principal y adosado a él el edificio añadido en su día donde se sitúa un mini bar y una chimenea. De esta manera, ambos locales forman un espacio de utilización conjunta, más dos baños.

Javier Faúndez Domínguez, presidente de la Diputación de Zamora, aseveraba que "todos los pueblos deben disponer de un local digno como lugar de encuentro para poder reunirse y desarrollar sus actividades comunitarias. Somos conscientes que el Ayuntamiento de Fonfría, con ocho núcleos de población, no puede llegar a todo y a todos y en cuanto nos pidieron ayuda se la concedimos y, sinceramente, creemos que las mejoras han merecido la pena".

El Ayuntamiento de Fonfría afrontó una primera fase a principios de legislatura y posteriormente afrontó esta segunda y definitiva con 22.000 euros en ambos casos con la ayuda de la Diputación de Zamora, que también apoyó en 2023 la Casa del Maestro & Museo Antonio Álvarez.

Ceadea de Aliste es un pueblo con historia que llegó a contar en 1842 con 28 hogares y 113 habitantes, albergando luego incluso Ayuntamiento propio y Puesto de la Guardia Civil. El 19 de mayo de 1973, siendo Ministro de la Gobernación Tomás Cañicano Goni, se decretaba la disolución del Ayuntamiento disgregando sus pueblos por dos municipios diferentes: Ceadea, Arcillera, Fornillos y Moveros pasaron al de Fonfría y Mellanes al de Rabanales. Con anterioridad Vivinera se había disgregado pasando al de Alcañices.

Ceadea recupera las antiguas escuelas de EGB como centro social y cultural con mini bar / Ch. S.

En la actualidad cuenta con 91 empadronados, de los cuales 47 son varones y 44 mujeres. A principios del siglo XX, allá por el año 1910, ya contaba con 228 habitantes. A partir de ahí iniciaba un paulatino ascenso que le llevó a batir su récord poblacional en 1950 con 262 vecinos aguantando hasta 1960 con 261 residentes. La emigración y el éxodo rural trajeron consigo la despoblación y en un sólo año perdía 35 afectivos humanos bajando a 226 habitantes en 1970. En la década de los setenta emigraron 87 personas bajando a 141 en 1981.

Fue cuna y piedra angular Ceadea de la fabricación de tejas tipo árabe en Aliste hasta el punto de funcionar diez tejares (alfares) familiares recordándose como los últimos a los de la señora Ana "La Portuguesa" y el de Teodomiro y sus hermanos. Lo mismo se elaboraban tejas que ladrillos curvos y baldosas para construir los hornos de pan de leña y ladrillos tipo Bilbao (dos agujeros).

El Centro Social y Cultural de Ceadea se reestrenará el próximo fin de semana con la celebración de las fiestas patronales en honor San Saturnino. Primera cita el viernes 28 a las 22 horas con una cena popular vecinal, bingo y el DJ Marc. El sábado habrá misa a las 12.30 horas y ya por la tarde en el local chocolatada a las 19 horas y por la noche verbena popular con la orquesta Moroda.