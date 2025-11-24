Arrancan en Alcañices las jornadas de formación en emergencias promovidas por la Diputación

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil ha celebrado este lunes en Alcañices la primera de las jornadas de formación en materia de emergencias, iniciativa organizada por la Diputación a través de los distintos Parques comarcales de la provincia.

En este caso, la formación ha sido impartida por bomberos del Parque Tierras de Aliste, con base en San Vitero. La próxima jornada correrá a cargo de los profesionales del Parque Zona Sur en Bermillo de Sayago el próximo miércoles, 26 de noviembre.

Estas jornadas están dirigidas a alcaldes, empleados municipales y todas las personas interesadas, con el objetivo de ofrecer conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias, así como promover la colaboración ciudadana con los servicios de bomberos y protección civil.

Los asistentes conocerán de primera mano el trabajo que se realiza desde el Consorcio Provincial de Bomberos, los medios materiales y técnicos con los que cuentan los parques, así como las diferentes actuaciones que los bomberos provinciales realizan en beneficio de los municipios, desde achiques y rescates acuáticos hasta intervenciones en incendios forestales, industriales o domésticos.

Bomberos imparten la formación a los participantes en la jornada celebrada en Alcañices. / Cedida

La Diputación considera estas jornadas como una herramienta básica para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia y los municipios, y para que los habitantes de los pueblos sepan cómo actuar en los primeros minutos ante cualquier incidente.

A lo largo de las diferentes sesiones programadas se abordarán temas prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales; el manejo de extintores y uso de kits de primera intervención; la actuación ante inundaciones, rescates y accidentes domésticos o de tráfico; los primeros auxilios, evacuación y autoprotección; y los simulacros de emergencia y coordinación con el Centro de Emergencias de Castilla y León 112.

Durante las jornadas, los participantes recibirán también material informativo del Consorcio, en el que se recoge la amplia labor que los parques de bomberos desarrollan en toda la provincia, incluyendo actuaciones como la retirada de elementos inestables en altura, saneamiento de fachadas o ramas en la vía pública o la apertura de puertas en situaciones de emergencia y el rescate de animales domésticos o salvajes en situación de peligro, tanto para las mascotas como para las personas que las rodean.

Del mismo modo, los participantes recibirán formación sobre la retirada de enjambres de abejas y avispas, la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, la intervención en accidentes de tráfico, incendios forestales o urbanos, y los protocolos de evacuación.

La formación que se imparte en estas jornadas también incluye los servicios de prevención en pruebas deportivas, incluyendo soporte vital básico, asistencia con embarcación, prevención de incendios y otras emergencias, charlas divulgativas y de formación sobre prevención y seguridad, servicios preventivos en espectáculos de fuego y visitas de centros escolares, institutos, asociaciones o empresas.

Estas jornadas de formación forman parte del compromiso de la Diputación de Zamora por mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio rural, fomentando la implicación de los ayuntamientos y la ciudadanía en la protección de personas, bienes y medio ambiente.