Ahora Decide denuncia el "deplorable" estado de la carretera entre Pajares y Arquillinos

Ahora Decide solicita a la Junta de Castilla y León que asuma las "tan necesarias" obras en la carretera ZA-714 que comunica Riego del Camino con Belver de los Montes y cuyo estado en determinados tramos, como el de Pajares de la Lampreana y Arquillinos, es "deplorable".

En un breve comunicado, la formación zamorana advierte a la Administración regional que pese a que el trayecto presenta "numerosas deficiencias", este tramo requiere una "especial atención", siendo "casi imposible la circulación ante la situación penosa de su firme, muy parecido al estado del asfalto entre Arquillinos y Castronuevo de los Arcos".

Se trata, recuerdan, de una vía de circulación esencial para los pueblos de la zona, "utilizada por todo tipo de servicios imprescindibles para la comunicación, pero que ven como año tras año las peticiones formuladas tanto por los ayuntamientos afectados como por los vecinos caen en saco roto".

Por ello, Ahora Decide solicita la intervención de urgencia en este tramo, necesitado de una "renovación integral" y "que se suma a otras muchas carreteras que vienen recibiendo la indeferencia a la que Valladolid somete a nuestra provincia zamorana", denuncia.