Tiempo de Magosto en Morales del Vino y Pontejos

Vecinos de Morales del Vino y de su anejo, Pontejos, han desafiado al frío al calor de los asadores de castañas que un año más han volteado para hacer disfrutar de uno de los sabores clásicos del otoño por excelencia. Un colofón de lo más dulce para quienes participaron en la VI Marcha Contra la Violencia de Género, actividad con la que la población vuelve a mostrar su rechazo a esta lacra social.

El olor de las castañas asadas invadió las calles en un fin de semana de lo más otoñal, lo que invitó a los vecinos a hacer cola para disfrutar de este manjar.

Ya por la tarde, la plaza "Blas Vega" en Morales se contagiaba del espíritu pop rock en la quinta edición del Toma Castaña Fest. "Desbandados" y la discomóvil KM 0 eran los encargados de llenar de música y ritmo el municipio moralino