La supervivencia de los temporeros zamoranos

Operación 2009, 2313, 4022 y Remolacha. Entre la maraña de números y nombres en clave se esconde una campaña reveladora de los tiempos de la emigración española –también de la zamorana– hacia una Francia que ansiaba tanto la mano de obra no cualificada como los que allí llegaban la necesidad de labrarse la vida. Fue el caso de Manuel Fernández Arias y de otros tantos que, como él, cada año abandonaban su tierra natal para hundir las manos en la tierra y regresar con el tesoro más preciado: unas 36.000 pesetas por tres meses de trabajo. Una época que rememoran casi 60 años después.

La Casa Aurelia en Villaralbo se convierte en espacio de recogida, también de recuerdos de quienes anotan en su historial laboral la condición de temporeros de la remolacha. Buena parte empezaron en 1967 "aunque algunos salieron antes". Unas campañas acreditadas por la Unidad de Emigración y un fiel reflejo de la situación que hoy vive nuestro país, el mismo que antaño fue puntal de la emigración agrícola en el país vecino.

"Yo he sido emigrante de toda la vida". Con apenas 16 años, dos después de abandonar la escuela e iniciarse como aprendiz de panadero en su pueblo natal, Manuel puso rumbo a Arechavaleta en la provincia de Guipúzcoa. Fueron los primeros pasos de una vida laboral en la que, recuerda, "el sueldo mío no llegaba para pagar el pan" en una familia con nueve hijos.

Alcanzada la edad requerida para obtener el pasaporte, llegó el momento de pasar la frontera, un gesto que en su día requería el obligado reconocimiento médico. "En caso de que tuvieras una enfermedad te echaban para atrás. Así funcionaba" .

Manuel Fernández Arias muestra el certificado de trabajo emitido por la Unidad de Emigración que atestigua sus campañas como recolector de remolacha. / José Luis Fernández

Las cuadrillas de temporeros que le acompañaban procedían, en su grueso, de Villaralbo "pero también los había de Zamora, Madridanos o Moraleja del Vino" convertidos en familia durante los tres meses que se prolongaban las campañas sobre el papel –recuerda que "en realidad nunca nos extendíamos más allá de 45 días"–. Unas estancias que pasaban en unos habitáculos "viejos, llenos de humedad en los que no cogías más que enfermedades" por la noche para, por el día "dejarte los riñones".

Las extenuantes jornadas para entresacar la remolacha finalizaban con la vuelta a casa una vez vencido el contrato o bien con una oferta de trabajo en la azucarera "que entonces era una opción muy buena". Aventurarse a cruzar la frontera implicaba ganar "fácilmente ocho veces más que aquí", sin contar la liberación física que implicaba la introducción de maquinaria que agilizaba las labores en la tierra.

La de los temporeros fue una historia de pura supervivencia. Fueron los tiempos de quienes llegaron a conformar una segunda familia, la del hexágono, porque apostilla Manuel "esta no es solo mi historia", sino la de una mayoría forzada por las precariedad de la época. Fue la historia de Miguel "Cachucha", Tomás y José "Carrala", Santiago Ríos, Luis y Vicente "El Rojo", Antonio Amadeo, Emilio Calzada, Pepe "Coracha" y de Román Álvarez "Lalirio." También de los ya desaparecidos José Masón, Goyo "Lalirio", Ángel "Cachucha", Luminado "El Churrero", Ramón "Merluzo", Pepe "Gori", Pepe Barajas, Paco "Carrala", Alfonso "Poroto" y "El Rubio". "Todos pasamos las mismas calamidades", rememora emocionado sobre una época que a muchos "nos tocó el corazón".

Documentos acreditativos de toda una vida como emigrante zamorano en Francia y Países Bajos. / José Luis Fernández

Historias con un destino y un objetivo común que perviven en la memoria pese al implacable paso del tiempo. Hubo quienes cada temporada regresaban fieles a su tierra y quienes, como el caso de Manuel, se labraron la vida hasta la jubilación. Más allá de Francia, la vida le llevó en 1971 a Maastricht (Países Bajos) como operario en una fábrica de porcelana y, posteriormente, en Hoensbroek para Heineken hasta su prejubilación en el año 2005.