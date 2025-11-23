El Puente se arrima al calor del Magosto

La celebración del Magosto en El Puente de Sanabria reunió a casi un centenar de personas al calor y el olor de la parrilla de carne y el asador de castañas. La celebración de esta fiesta popular tuvo que suspenderse por el mal tiempo fechas atrás. Este sábado la fiesta de exaltación de este fruto milenario fue completa, gaita incluida.

Cerca de medio centenar de kilos de castaña fueron asados por las manos expertas de Cristina y Suso frente al mural del Lago de la cafetería. Previo al “postre” el público degustó productos asados a la parrilla, panceta, chorizo, costillas, unos 40 kilos. Con esta actividad que da calor al casi invierno, -7 grados de temperatura llegaron a marcar los termómetros ese sábado, colaboraron la Oficina de Turismo de Galende y La Mujer Roble-Diseño, además de la cafetería El Lago.