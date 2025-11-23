Más investigación para más vida: El Pego festeja sus fiestas más comprometidas
200 vecinos caminan en las fiestas patronales de San Clemente para apoyar la lucha contra el cáncer
E. V.
Más investigación para más vida. Con estas palabras mostraban los propios vecinos de El Pego su orgullo solidario. Con motivo de las fiestas patronales de San Clemente, el pueblo hizo un alto en su fiesta para reivindicar la necesidad de apoyar el avance de la investigación en la lucha frente al cáncer.
Y lo hizo tomando ejemplo con uno de os hábitos más recomendados y saludables: caminando. La marcha a favor de la Asociación Unidos Contra el Cáncer logró reunir a unos 200 asistentes, en su mayoría vecinos del pueblo que hicieron frente al frío primero caminando y, al finalizar, con un chocolate caliente servido por el Ayuntamiento.
El alcalde Eduardo Aparicio y su equipo de Gobierno fueron los encargados de realizar el recibimiento de los asistentes a la marcha en una tarde que incluyó sorteo de regalos .
El municipio festeja hoy domingo su día grande con la Santa Misa en honor a su patrón a partir de las 13 horas, seguido de un refresco popular en el salón de baile. Ya a las 18:30 horas, la Banda de Música Maestro Nacor Blanco amenizará la tarde en la iglesia parroquial para poner el broche a este fin de semana festivo.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- El muestreo de salmónidos y ciprínidos en ríos del noroeste de Zamora confirma su 'genética inigualable
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria