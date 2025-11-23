Más investigación para más vida: El Pego festeja sus fiestas más comprometidas

Más investigación para más vida. Con estas palabras mostraban los propios vecinos de El Pego su orgullo solidario. Con motivo de las fiestas patronales de San Clemente, el pueblo hizo un alto en su fiesta para reivindicar la necesidad de apoyar el avance de la investigación en la lucha frente al cáncer.

Y lo hizo tomando ejemplo con uno de os hábitos más recomendados y saludables: caminando. La marcha a favor de la Asociación Unidos Contra el Cáncer logró reunir a unos 200 asistentes, en su mayoría vecinos del pueblo que hicieron frente al frío primero caminando y, al finalizar, con un chocolate caliente servido por el Ayuntamiento.

El alcalde Eduardo Aparicio y su equipo de Gobierno fueron los encargados de realizar el recibimiento de los asistentes a la marcha en una tarde que incluyó sorteo de regalos .

El municipio festeja hoy domingo su día grande con la Santa Misa en honor a su patrón a partir de las 13 horas, seguido de un refresco popular en el salón de baile. Ya a las 18:30 horas, la Banda de Música Maestro Nacor Blanco amenizará la tarde en la iglesia parroquial para poner el broche a este fin de semana festivo.