Grupos vecinales combatirán "civil y voluntariamente" los incendios en Porto de Sanabria

El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, abrió las "II Jornadas de Liderazgo Rural Femenino. El asociacionismo ante la adversidad" afirmando que hombres y mujeres "afortunadamente no somos iguales" y destacando "una mayor sensibilidad y asociacionismo de las mujeres".

Esta jornada de debate reunió este sábado a representantes de la Asociación CERES de Castilla y León, La Coordinadora Rural de Zamora, Plataforma 102 de Porto y del propio municipio, además de asociaciones como "La Culebra no se calla" y Kurunda de Rionegro del Puente.

El alcalde anunció la creación de "un grupo de vecinos para poder actuar civilmente y voluntariamente" para combatir los incendios. Fue muy gráfico al afirmar que "lo rural está lejos, difícil llegar" pero "es vital para lo urbano. Lo urbano no puede vivir sin el rural". En las ciudades "vive la mayor masa de gente pero nosotros somos imprescindibles. Es donde está la biodiversidad, la oxigenación de la atmósfera, donde se plantan las lechugas y se recogen los huevos". En un año de adversidades "especialmente duro desde el punto de vista de los incendios" en Porto, que afectaron las provincias limítrofes.

Ana María Benito Zúñiga, en representación de la Asociación de Mujeres Rurales, CERES, justificó la elección de Porto para dar visibilidad a los pueblos y los problemas, apoyar a la gente de los pueblos, y en la línea de la asociación de dar prioridad al aspecto social y reivindicativo "dar guerra a la Administración" para tener servicios a los pueblos, frente al criterio economicista.

Cambio climático

Abordó la realidad del cambio climático y sus efectos en la sociedad, como las catástrofes, pero también su repercusión en la vida de la mujer rural. En su pueblo, en el otoño las mujeres salían durante 15 o 20 días a recoger setas "era un recurso de mujeres", y que llevaban a vender a una "emprendedora". "Se sacaba más que la vendimia" y "ese recurso de mujeres se ha perdido" retrayendo estos ingresos que percibía la mujer.

El cambio climático y su influencia en las estaciones ha alterado el ciclo, así se adelanta un mes la vendimia o el ciclo de floración afectan más los incendios. Las mujeres contribuyen decisivamente a la vida de los pueblos "mantienen y fijan la población" aunque también "sufren más por la despoblación, la falta de servicio y olvidados por quien sea".

Apoyó "el pastoreo de gente joven y mujeres" aunque estableciendo diferencias. Las mujeres son más participativas en las asociaciones culturales y de otro tipo, en la integración y "muy activas en cualquier tipo de asociación". Las administraciones tienen que valorar y gestionar políticas participativas "queremos ser los ojos y la voz para que se cuente con nosotros para políticas de verdad".

Focalizó en el problema de los incendios con veranos más largos, la pérdida de pastoreo, de trabajos durante todo el año en el monte. Esos incendios han supuesto la pérdida de paisaje pero también 12.200 millones de pérdidas en el sector. Apeló a la soberanía alimentaria.

La mujer tiene un papel determinante en el medio rural, las pequeñas granjas dan de comer al mundo y son necesarios "acuerdos entre las asociaciones de mujeres de las ciudades con las asociaciones rurales". "Somos transmisoras de cultura campesinas, guardamos las semillas y hacemos que toda la comunidad pueda vivir mejor". En los pueblos "mantenemos el sentido de comunidad" y de ayuda.

Espíritu asociativo

Por la Coordinadora Rural, Carmen Pérez Ramos recalcó lo paradigmático en el cambio climático que "dejar morir nuestros pueblos es perder biodiversidad" y "nadie dice nada". Pidió "arrancar a los jóvenes de los sofás" que "se involucren" frente al "estado de bienestar que nos ha anestesiado". Abogó por luchar "por el espíritu asociativo".

La representante de la asociación Kurunda, Silvia Iglesias, pidió crear lazos "reforzar el tejido asociativo y crear lazos, que nos conozcamos que sepamos que la asociación del pueblo de al lado qué está haciendo". Abogó por la unidad "vienen tiempos duros", "estamos viendo el tema de los incendios, el tema del AVE, cuanto más nos conozcamos mucho mejor será organizarnos para salvar nuestros recursos naturales".

Los agentes Medioambientales José Miguel López y Jaime Pérez abordaron las condiciones en las que se desarrollaron los incendios de la comarca y, especialmente, el de Porto en "Situación actual de los incendios forestales y propuestas de autoprotección para nuestros pueblos". López abrió la intervención con un agradecimiento a los vecinos que se quedaron en Porto en los peores momentos del incendio, que contribuyeron, con el conocimiento del terreno, al despliegue de medios.

Detalló los tres factores de un incendio, oxígeno, calor y el que más preocupa por el cambio sustancial, el combustible. Este tercer elemento es el que más ha proliferado por el abandono desde los años 60 del campo. Los incendios de sexta generación, caso del de Molezuelas, supone que el propio incendio cambia las condiciones con la formación de pirocúmulos con tormentas de rayos y desplome del aire.

Velocidad del fuego

Señaló las condiciones muy adversas en los incendios de este verano, priorizando los pueblos pero complicando el tiempo de respuesta en la zona forestal. La velocidad del incendio llegó a ser de 10 metros por segundo frente al umbral de seguridad de los medios de entre 5 y 7 metros por minuto que por encima de ese umbral se supera la capacidad técnica de extinción.

La inversión térmica fue un problema para controlar los incendios, además de varios grandes incendios simultáneos en Zamora y las provincias cercanas, además de la incapacidad en determinados momentos de actuar medios aéreos. La velocidad a la que avanzó el fuego cuando alcanzó Peña Trevinca fue inabordable al considerar que era "zona de bombero muerto". El principal foco del problema es el interface entre el matorral que puebla entornos urbanos y el contacto con la zona de arbolado. Donde hay que trabajar "es en el control del combustible arbustivo".

Otro de los aspectos que abordaron los agentes fue "la demanda de información de primera mano" de los vecinos, especialmente a los que se quedaron en los pueblos, y que fueron fundamentales para indicar desde pistas de acceso hasta prestar ayuda como voluntarios. Precisamente el cómo gestionar ese voluntariado civil es un capítulo difícil para que se efectúe con seguridad y garantías.

Para la ingeniero Forestal María Turiño, en representación de la Fundación Entretantos, tras la toma de conciencia del problema de los incendios, se está poniendo en marcha un "plan participativo de autoprotección" que comenzó precisamente en Triufé con reuniones con los vecinos. Ese plan incluye además evaluar los medios, como las bocas de riego, actuación con los mayores, limpieza del entorno, etc.