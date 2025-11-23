Concierto y chocolate en Benegiles para honrar a Santa Cecilia

La localidad zamorana de Benegiles disfrutó este sábado de una tarde muy especial amenizada por un interesante concierto y una chocolatada. ¿El motivo? Honrar a Santa Cecilia. El coro "Capella Ocellum Durii" puso en escena en la iglesia de Santo Tomás Apostol el concierto "Vita Iesu Christi redemptoris nostri", que recorre la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su crucifixión. Un viaje musical que el coro llevó a cabo a través de obras que van desde el gregoriano mozárabe, como por ejemplo "Incipit Lamentatio", uno de los pocos ejemplos de gregoriano hispánico que aún se conservan; hasta la polifonía actual.

De esta manera, Benegiles pudo observar un diálogo que superaba el paso del tiempo, ya que la música monódica de hace 10 siglos se combina a la perfección con la polifonía de hoy en día ensalzando la música y haciendo un recorrido por momentos señalados de la vida de Jesucristo.

En la tradición de la Iglesia Católica, los colores litúrgicos acompañan el ritmo del año cristiano y simbolizan distintos momentos de la vida de Cristo y de la comunidad creyente. En el concierto, la iglesia de Santo Tomás Apostol se transformó progresivamente para acompañar el recorrido musical por distintos episodios de la vida de Jesús.

El blanco, color de la luz y la gloria, evoca el nacimiento y la resurrección. El verde representa el tiempo ordinario, marcado por la predicación y la vida pública. El morado señala la espera y la penitencia, propio de la Cuaresma. El rojo, color del fuego y la sangre, remite al sacrificio de cristo por nosotros y su muerte en Cruz. Por último, el azul, alude tradicionalmente a la figura de María, envolviendo el final del programa en una atmósfera de contemplación a la Madre de Dios.

Una vez finalizado el concierto, todos los asistentes se acercaron al salón Carlos Prieto, donde degustaron un chocolatada para calentar la fría noche de Santa Cecilia.

Vecinos del municipio han mostrado su agradecimiento al Centro de Iniciativas Turísticas "Zamora y Municipios Limitrofes" y al Ayuntamiento de Benegiles por la organización de este concierto, que pretende que la música clásica llegue a las localidades del entorno de Zamora para que sean también los habitantes de nuestros pueblos los que puedan disfrutar de ella.