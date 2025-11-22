'Zamora renace', la recuperación tras los incendios a través de la fotografía

Aunque el fuego ha sido siempre un problema en muchas zonas de España como la provincia de Zamora, lo vivido en la presente década por sus habitantes es llevar el dolor a un punto más extremo y difícil de sobrellevar. Primero fueron los cruentos incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra, calcinando más de 60.000 hectáreas durante el verano. Cuando todo parecía en calma de nuevo tras unos años sin grandes sobresaltos, las llamas volvieron con fuerza en 2025 a una lista interminable de pueblos encabezada por Molezuelas de la Carballeda, Porto y Puercas. Pese a todo, 'Zamora renace' con proyectos como el creado por la fotógrafa Susana Cabana con este nombre.

La profesional benaventana se embarcó en esta aventura en el mismo momento en el que el fuego arrasó gran parte de la riqueza natural de Zamora hace más de tres años. Su visión no era, aun así, pesimista... sino todo lo contrario. Con su cámara en la mano, Susana Cabana comenzó a buscar historias de la lenta pero peleada reconstrucción de la provincia. Su renacer y su vuelta a la vida en muchos sitios donde todo parecía perdido quedó plasmado en 'Semillas en cenizas abandonadas'. Y cuando pensó que no tendría que repetir una experiencia similar, Zamora volvió a sufrir, dando pie a la creación del fotolibro 'Zamora renace', con el que puso en marcha una campaña de 'crowdfunding' hace poco más de un mes.

Su objetivo inicial eran conseguir 2.500 euros para la publicación y difusión de esta obra. Una vez cubiertos los gastos de impresión y envío a todos aquellos que se hayan hecho con un ejemplar físico, lo sobrante se destinará a diferentes asociaciones de afectados por los incendios. El plazo para cerrar este mecenazgo solidario se cierra este próximo 24 de noviembre, aunque todavía no se haya llegado ni al 50% de los fondos esperados. Aun así, la propia autora publicaba este viernes en sus redes sociales un agradecimiento "a tod@s l@s que habéis hecho posible que 'Zamora renace' exista, crezca y empiece a expandir su mensaje de esperanza".

Cinco capítulos, infinitas historias

El fotolibro, según se puede ver en diferentes publicaciones de Susana Cabana, agrupa una serie de historias personales nacidas a través de las zonas afectadas por los incendios y sus protagonistas. Se dividen en cinco capitulos, en los que se entrelazan las vivencias y el renacer de la provincia después de los devastadores incendios del último verano. No es el primer trabajo de este estilo para Susana Cabana, que ya lanzó un proyecto similar tras los incendios de la Sierra de la Culebra conocido como 'Semillas en cenizas abandonadas'. Está claro que nadie quiere pasar dos veces por algo así, pero en Zamora, al menos, la solidaridad sigue por encima de las llamas.