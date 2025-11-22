Los últimos guardianes de la Raya

La Raya de España y Portugal, la frontera europea conocida más antigua de Europa, tras la firma del "Tratado de Alcañices" el día 12 de septiembre de 1297, ha despedido tras su jubilación, con agradecimiento, cariño y respeto al Inspector Jefe, Pedro Iglesias Salas, un salmantino al que el amor le llevó a Aliste para trabajar sus últimos años y establecerse en Figueruela de Abajo.

Pedro Iglesias Salas nació el 13 de agosto de 1960 en la localidad de Cantalapiedra en la provincia de Salamanca, en el seno de una sencilla y acogedora familia de agricultores, la formada por sus padres Pedro y Dinita, ya fallecidos, siendo él el mayor de seis hermanos (Maru, José, Feli, Rosi y Teo).

Allí pasó una feliz infancia, cursando la EGB, hasta que llegó la adolescencia, cuando emigró a la ciudad de Salamanca donde cursó los estudios de Bachillerato y COU, cumpliendo el servicio militar, sin salir de la provincia, en la base aérea de Matacán.

Desde niño llevó por bandera lo de ayudar a los demás en lo que buenamente podía y uno de sus anhelos era entrar en las Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo cual nada más terminar la mili opositó con éxito a la Policía Nacional.

Diferentes destinos

Con solo veinte años, corría el mes de abril del año 1981, ingresaba en la Academia Especial de la Policía Nacional, haciendo las prácticas en Andalucía, en la Comisaría de Málaga. Ya en septiembre, se trasladó a la Comisaría del Distrito de Retiro de Madrid. En octubre de 1983 aprobaba el paso a la Sección de Motos "Los Alazanes" con base en la Casa de Campo de Madrid, donde permanecería 18 años.

En el año 2001, Iglesias Salas asciende a Subinspector y es destinado a la Comisaría de Palencia, para solo un año después, en 2002, recalar en la Comisaría Provincial de Zamora, donde desarrolló su labor, primero en el módulo de proximidad y luego en la Brigada de la Policía Judicial, en el grupo del Inspector Guillermo Vara (de Ferreras de Abajo), actual Comisario Provincial.

Su vida da de nuevo un giro en 2007 cuando aprueba para Inspector, jurando el cargo en mayo de 2010, lo que le llevó a regresar de nuevo a a la capital de España para trabajar en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Unidad de Expulsiones).

Pedro Iglesias Salas posa con compañeros de la Policía. / Ch. S.

En 2017 se propuso uno de sus grandes sueños, el de poder trabajar en tierras alistanas, pidiendo el destino en la Unidad de Extranjería y Documentación de Quintanilha (Portugal)-Alcañices (España), donde quedaba libre el puesto de Inspector Jefe al jubilarse el asturiano Luis Javier Vega Cuesta, que a su vez había llegado a principios de siglo para relevar a Jesús María Lorenzo Más.

Iglesias Salas se incorporó en febrero de ese mismo año como Inspector Jefe, desarrollando una acertada e intensa labor hasta pasar a la jubilación al cumplir la edad reglamentaria: 65 años. El Ayuntamiento de Alcañices, presidido por el alcalde David Carrión Gallardo, fue el primero en rendirle un homenaje "en agradecimiento por sus años de servicio, dedicación y compromiso".

Es Pedro Iglesias Salas una persona abierta y sencilla, tan buena gente como buen profesional, lo que le llevó a a recibir dos Medallas al Mérito Policial: en 2005 en Zamora, por Trayectoria y Servicios Relevantes, y en 2025 en Alcañices, por su Trayectoria Profesional.

A ellas se suman 79 felicitaciones públicas, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco y la Medalla al Mérito Social Penitenciario, ambas en su etapa en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Legado

Su jubilación deja un sólido legado: "el ejemplo de una carrera dedicada a garantizar la seguridad y a fortalecer la confianza ciudadana, logrando que la Policía Nacional se convierta, aún más si cabe, en una parte activa e integral del tejido social de la comarca alistana".

Aliste y Alcañices, los alistanos y las alistanas, recuerdan con orgullo y agradecimiento "a un servidor público que hizo de la proximidad, la colaboración profesional y personal y el compromiso institucional sus verdaderas señas de identidad, siempre dispuesto a promover encuentros que sirvieron para reforzar los lazos de confianza entre la institución policial y los vecinos de la zona".

Pedro Iglesias Salas se casó con una alistana, Toñi, de Figueruela de Abajo, formando una ejemplar familia, de la que nacieron Juanpe (también policía) y Esmeralda, que los hará abuelos en el mes de febrero. Visitó Aliste por primera vez en 1983 quedando prendado de sus pueblos y sus gentes.

Pedro Iglesias Salas, Inspector de Policía que se ha jubilado tras 45 años de servicio. / Ch. S.

Pedro "el de Figueruela", así conocido cariñosamente por quienes han tenido el placer de tratarle y conocerle, es, a mucho orgullo, salmantino de nacimiento, siempre fiel a sus orígenes en Cantalapiedra, y alistano de adopción y corazón. Casado con su amada alistana, al jubilarse decidió fijar su residencia en Figueruela de Abajo, donde se ha convertido en un vecino más de hecho y derecho, muy querido por todos y ahora es presidente del Club de Jubilados "San Miguel".

Entre sus aficiones está hacer deporte "a piñón con su bicicleta de montaña siendo habitual verle recorriendo los caminos y carreteras del entorno de la Sierra de la Culebra y de los pueblos alistanos, muchas veces acompañado del francés Bernard Chenot cuando este regresa de vacaciones al pueblo de su mujer, Figueruela de Arriba.

Aficiones

Deportista nato, fue él uno de los fundadores del Club "La Raya Trail" de Alcañices y siempre que puede asiste a la gimnasia de mantenimiento de Marta en la villa y de Lara en Figueruela de Arriba.

Como muchos alistanos es un usuario habitual de la piscina climatizada de Miranda do Douro. Además, bromea: "soy de los mejores jugando al tute... si me entran cartas".

Como buen alistano se muestra orgulloso de ser miembro de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) y de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto, prenda que suele portar siempre que la ocasión así lo requiere.

En unos tiempos de éxodos obligados y despoblación rural galopante, Aliste en general y Figueruela de Abajo en particular, pueden presumir de un nuevo morador siempre dispuesto a sumar en lo que haga falta: Pedro Iglesias Salas para los amigos "Pedro el de Figueruela".