La turbidez del agua obliga a prohibir su consumo en cinco localidades de la comarca de Sanabria

La turbidez del agua ha obligado al Ayuntamiento de Galende a prohibir su consumo en varias localidades de la comarca de Sanabria y anuncia el reparto de garrafas para garantizar el abastecimiento de los hogares afectados.

En un bando municipal, el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, explica que el “agua domiciliaria” no cumple los parámetros exigidos para el consumo humano por su turbidez, situación provocada por el incendio del pasado verano y por las recientes lluvias.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha comunicado a los vecinos de las localidades de Galende, Cubelo, Rabanillo, Ilanes y el Puente de Sanabria, que el agua del grifo de sus hogares no es apta para el consumo humano, aunque sí puede emplearse para realizar labores de limpieza. En principio, el problema de la turbidez podría tener su origen en el bombeo de Cubelo desde el Tera.

Al margen de las recomendaciones del Ayuntamiento de Galende, la Junta ha recomendado a los municipios de la zona la limpieza de los depósitos de agua.

Del mismo modo, ha remarcado que Sanidad toma muestras de forma permanente del agua con el fin de comprobar que cumple los parámetros de potabilidad exigidos y que es apta para el consumo humano.