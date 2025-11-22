La turbidez del agua obliga a prohibir su consumo en cinco localidades de la comarca de Sanabria
El Ayuntamiento de Galende emite un bando en el que comunica a los vecinos los problemas de potabilidad y el reparto de garrafas para garantizar el abastecimiento
La turbidez del agua ha obligado al Ayuntamiento de Galende a prohibir su consumo en varias localidades de la comarca de Sanabria y anuncia el reparto de garrafas para garantizar el abastecimiento de los hogares afectados.
En un bando municipal, el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, explica que el “agua domiciliaria” no cumple los parámetros exigidos para el consumo humano por su turbidez, situación provocada por el incendio del pasado verano y por las recientes lluvias.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha comunicado a los vecinos de las localidades de Galende, Cubelo, Rabanillo, Ilanes y el Puente de Sanabria, que el agua del grifo de sus hogares no es apta para el consumo humano, aunque sí puede emplearse para realizar labores de limpieza. En principio, el problema de la turbidez podría tener su origen en el bombeo de Cubelo desde el Tera.
Al margen de las recomendaciones del Ayuntamiento de Galende, la Junta ha recomendado a los municipios de la zona la limpieza de los depósitos de agua.
Del mismo modo, ha remarcado que Sanidad toma muestras de forma permanente del agua con el fin de comprobar que cumple los parámetros de potabilidad exigidos y que es apta para el consumo humano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
- El muestreo de salmónidos y ciprínidos en ríos del noroeste de Zamora confirma su 'genética inigualable
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”