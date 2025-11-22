Un taller comunitario de lana: el homenaje textil de este pueblo de Zamora a sus mujeres

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA, junto a la artesana lanera Esmeralda Folgado, ha llevado a cabo en Peque un emotivo proyecto comunitario en el que 19 mujeres del municipio han participado en la creación de un telar de lana afieltrada. Este taller comunitario ha servido para rendir, además, un homenaje a las mujeres del pueblo.

Estos talleres se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organizadas por el Ayuntamiento de Peque.

Peque rinde un homenaje a sus mujeres con un taller de lana

El grupo, en varias sesiones, trabajó distintas técnicas tradicionales de la lana —entre ellas el fieltro húmedo, el afieltrado y el tejido tanto en ganchillo como en calceta— para dar forma a una pieza colectiva que refleja la historia, la identidad y la memoria femenina de Peque, remarcando además que el municipio es un espacio comprometido con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El proyecto además de un objetivo creativo, ha tenido también un cometido social y comunitario. Las participantes han compartido tiempo, recuerdos, experiencias y saberes en un espacio seguro que ha fomentado la cooperación, la escucha y el apoyo mutuo.

La iniciativa ha puesto de manifiesto el enorme valor que tienen estos encuentros en el medio rural, donde el aislamiento y la falta de espacios comunitarios suponen un reto diario.

Mujeres participantes en el taller posan en una foto para el recuerdo. / Cedida

"Ha sido un proceso precioso. No solo hemos aprendido técnicas de lana o creado un telar; hemos tejido vínculos y conversaciones que forman parte de la vida pasada y presente del pueblo", destacan las participantes.

El telar final, elaborado con lana afieltrada y decorado de forma simbólica, se presentará como una pieza de homenaje a todas las mujeres de Peque: a las que están, a las que estuvieron y a las que vendrán.

El último día de los talleres, la obra fue instalada en una de las salas del Ayuntamiento, donde podrá ser visitada y se convertirá en motivo de orgullo para todas las mujeres que han participado en el proyecto.

Esta actividad forma parte del compromiso de la Asociación IAIA y de Esmeralda Folgado con la dinamización rural, la recuperación de técnicas artesanales y la creación de espacios comunitarios que favorezcan el bienestar emocional, la participación y la igualdad.