Tábara celebra el acuerdo de financiación para la ley ELA al margen de "enfrentamientos políticos"

La plataforma sanitaria tabaresa festeja la aprobación de los 500 millones de euros de financiación para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El acuerdo alcanzado esta semana por unanimidad en el Congreso y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) supone una oportunidad para "mejorar la vida de las personas" que sufren esta "maldita enfermedad" y la de "sus familias".

Los vecinos y usuarios de la Zona Básica de Salud de Tábara han festejado "el resultado" de la aprobación del Real Decreto-ley al margen de los "enfrentamientos políticos, a los que ya nos tienen acostumbrados, por desgracia".

Durante la lectura del manifiesto, los organizadores han enviado "todo nuestro ánimo y cariño a todas las personas que la padecen, así como a sus familiares y personas que se dedican a cuidarlos".

Una celebración erigida como punto central de la concentración de este sábado en el que las pancartas reivindicativas por la mejora de la sanidad rural y el fortalecimiento del sistema público han vuelto a recorrer las calles de la villa tabaresa. En este sentido, han asegurado que continuarán "luchando por nuestras justas reivindicaciones y no cejaremos en la lucha hasta conseguir nuestros objetivos".

Financiación Ley ELA

El Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, establece medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Este acuerdo, dotado con 500 millones de euros, permite asegurar el desarrollo integral de la ley ELA (Ley 3/2024) al tiempo que reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Además, el texto incorpora la creación de un nuevo grado de dependencia extrema que va a garantizar la atención personalizada 24 horas a personas con ELA o con otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada.