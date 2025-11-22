Los Premios «Tierra de oportunidades» reconocen el trabajo de pymes y autónomos de Sanabria
Los galardones han sido otorgados a un alojamiento de turismo, una carpintería, un laboratorio de análisis y una emprendedora de castañicultura
La presidenta de la asociación de Desarrollo Rural Adisac-La Voz, Monserrat Sastre, hizo entrega de los premios Tierra de Oportunidades 2025 patrocinado por La CaixaBank Acción Social.
Las pymes y autónomos premiados podrán optar a la fase nacional de Tierra de oportunidades, a través del concurso formativo El Reto de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, en colaboración de la Red Española de Desarrollo Rural y Rural Talent para visibilizar estos proyectos.
Al acto asistieron socios y miembros de la Junta Directiva de Adisac y, en representación de La Caixa, el director de la oficina de la Caixa en Puebla de Sanabria Jorge Gutiérrez, y Charo Ibáñez, técnico de Acción Social de CaixaBank.
El premio en la categoría Hostelería recayó en la empresa Remesal de Sanabria S.L. de alojamiento turístico en Remesal; en la categoría Industria, Santiago Prieto Ferreira, con su carpintería de madera maciza en puebla de Sanabria; en prestación de Servicios, Santiago Robles Claros, con el proyecto del laboratorio Vega de Limnología; y en la categoría de Agroalimentaria, Isabel Prieto Lindín, con su empresa de recogida de castañas en Rábano de Sanabria.
Los representantes del alojamiento de turismo de Remesal pusieron en valor los hechos históricos que se vivieron en este pequeño pueblo con el encuentro de Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, el patrimonio arqueológico con los castros de la zona, y subrayó el gran interés por Sanabria que llega a las antípodas, Nueva Zelanda.
La carpintería de Puebla de Sanabria de la familia Prieto se alarga con estas cuarta y quinta generación que siguen trabajando con la madera tradicional. El laboratorio Vega comenzará a aplicar Inteligencia Artificial en los procesos que lleva a cabo de analítica de agua y hostelería, sumada a la dilatada experiencia en el análisis limnológico del Lago.
La recolección de castañas mediante maquinaria adaptada, permite a la emprendedora Isabel Prieto Lindín separar la castaña de su envoltura natural, el pellizo, directamente en el proceso de recogida en los sotos de castaños.
