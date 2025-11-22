Pasos contra el frío y el cáncer en Corrales del Vino

Ni el frío ha sido capaz de contener la marea solidaria por los pacientes oncológicos en la provincia de Zamora. Más de 260 inscritos engrosaron la marcha en favor de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) que ha unido a los municipios de Corrales del Vino y Casaseca de Campeán.

Una caminata de aproximadamente 3 kilómetros en la que el azul ha dominado el paisaje rural. La promesa de un avituallamiento caliente ha impulsado a los participantes a completar un itinerario marcado por la caída de las temperaturas. Con mínimas de hasta -3 grados, las pastas acompañadas de chocolate han sido más que bien recibidas.

Marcha solidaria a favor de Azayca entre Corrales del Vino y Casaseca de Campeán. / Cedida

Una jornada gélida por una noble causa al apoyar la continuidad de los servicios que presta Azayca a los pacientes del medio rural. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a sufragar sus diferentes servicios y talleres.

El precio de inscripción de 10 euros dio acceso a los vecinos a disfrutar de una comida a base de arroz a la zamorana servido por el catering Mateos, Marcelino Ibéricos y carnicería Carmen. Un sábado que continuará con el partido benéfico que enfrentará al CD Corrales y el CD Sayagués a partir de las 16:30 horas y con el sorteo de productos ibéricos de la zona donados por el club local, Fundación Personas y Carbones y leña hermano Bermejo.