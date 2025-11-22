Tercer intento para comprar un bibliobús para Zamora
La Diputación impulsa la renovación del servicio de bibliobuses con la compra de un nuevo vehículo que costará 360.000 euros
V. C.
El Sistema Provincial de Bibliotecas contará con un nuevo bibliobús que permitirá reforzar y modernizar el servicio móvil que presta atención cultural y educativa en los municipios del medio rural... si consigue adjudicar el contrato. Es la tercera vez que sale a licitación la adquisición de este vehículo, después de que el procedimiento quedara desierto en los meses de febrero y mayo.
La Diputación de Zamora ha aprobado de nuevo el expediente para la compra del bibliobús por un presupuesto máximo de 360.000 euros. La adquisición permitirá mejorar la atención a los usuarios, ampliar capacidades y garantizar una prestación más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de los pueblos de la provincia.
Con esta actuación, la Diputación reafirma su compromiso con el acceso a la cultura en el medio rural y la prestación de servicios públicos de calidad, especialmente en aquellos municipios que carecen de equipamientos bibliotecarios propios.
El nuevo bibliobús se enmarca en las funciones delegadas por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, entre ellas la gestión de recursos bibliográficos y de los servicios bibliotecarios móviles. El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, será anunciado tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así los principios de transparencia y concurrencia.
El acuerdo, adoptado por Decreto de Presidencia tras la avocación de competencias de la Junta de Gobierno, incluye la aprobación del expediente de contratación, los pliegos técnicos y administrativos que regirán el proceso, así como el gasto correspondiente.
