Tercer intento para comprar un bibliobús para Zamora

El Sistema Provincial de Bibliotecas contará con un nuevo bibliobús que permitirá reforzar y modernizar el servicio móvil que presta atención cultural y educativa en los municipios del medio rural... si consigue adjudicar el contrato. Es la tercera vez que sale a licitación la adquisición de este vehículo, después de que el procedimiento quedara desierto en los meses de febrero y mayo.

La Diputación de Zamora ha aprobado de nuevo el expediente para la compra del bibliobús por un presupuesto máximo de 360.000 euros. La adquisición permitirá mejorar la atención a los usuarios, ampliar capacidades y garantizar una prestación más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de los pueblos de la provincia.

Con esta actuación, la Diputación reafirma su compromiso con el acceso a la cultura en el medio rural y la prestación de servicios públicos de calidad, especialmente en aquellos municipios que carecen de equipamientos bibliotecarios propios.

El nuevo bibliobús se enmarca en las funciones delegadas por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, entre ellas la gestión de recursos bibliográficos y de los servicios bibliotecarios móviles. El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, será anunciado tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así los principios de transparencia y concurrencia.

El acuerdo, adoptado por Decreto de Presidencia tras la avocación de competencias de la Junta de Gobierno, incluye la aprobación del expediente de contratación, los pliegos técnicos y administrativos que regirán el proceso, así como el gasto correspondiente.