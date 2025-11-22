Expertos piden en Alcañices a la Unesco declarar la Raya como Patrimonio de la Humanidad

La zona oeste de la provincia de Zamora (Aliste, Sayago y Sanabria) y la región de Tras os Montes y Alto Douro (concelhos de Miranda do Douro, Vimioso y Braganza) son parte esencial, vital e imprescindible de España y Portugal, cuyas relaciones y desafíos compartidos les han convertido en infatigables compañeros de viaje, compartiendo orígenes y esperanzas: pasado, presente y futuro.

Una tierra que puede y debe mirar al horizonte con esperanza. La Unión Europea apoya con fondos las actuaciones en "La Raya" aunque muchas veces los interesados, instituciones y particulares, se ven obligados a renunciar a ellos al tener que presentar complicados proyectos y seguir unos farragosos trámites burocráticos que eternizan su gestión

Esta fue la conclusión de la Jornada "Cruzando la Raya: Cultura de la Frontera" celebrada el sábado 22 de noviembre en el Auditorio Municipal Tratado de Alcañices que precisamente lleva el nombre de la "Concordia" rubricada en la Villa el día 12 de septiembre de 1297 por el rey de Portugal Don Dinís (que acudió a tierras alistanas acompañado de su mujer Santa Isabel) y Fernando IV "El Emplazado" de Castilla que, al ser solo un niño, aún estando presente, la rúbrica corría a cargo de su madre María de Molina y de su tío Enrique.

El acto estuvo organizado por el Ayuntamiento de Alcañices que preside el alcalde David Carrión Gallardo, Turismo Centro de Portugal, Turismo Norte y Junta de Castilla y León.

Puente internacional del río Manzanas en San Martín del Pedroso y Quintanilla. / Ch. S.

José Luis González Prada, doctor en Derecho y secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques, realizó una panorámica jurídica e histórica en torno a las relaciones hispano lusas desde el Reino de León hasta nuestros días en que continua el intercambio zamorano trasmontano.

Carla Basiliso, licenciada en Relaciones Pública y técnica superior del Turismo Centro de Portugal destacaba por su parte la importancia del sector turístico como un motor de cohesión territorial y cultural, especialmente en las zonas rurales y de baja densidad demográfica como es el caso de las tierras trasmontanas, mirandesas, alistanas, sanabresas y sayaguesas.

Por su parte Carlos Do Nascimento Ferreira, como experto en geografía y planificación regional del Turismo Porto e Norte de Portugal, fue quien aportaba una visión más estratégica sobre el desarrollo sostenible en las áreas y regiones fronterizas donde son pilares fundamentales tanto la biodiversidad (auténticos paraísos naturales) como el patrimonio material e inmaterial. Él fue quien lanzó la propuesta estrella de la jornada que contó con el visto bueno y la aprobación de todos: solicitar a la Unesco declarar "La Raya" de España (Zamora) y Portugal (Tras os Montes y Alto Douro) como Patrimonio de la Humanidad. Una iniciativa que deberá gestionarse ya en 2026.

Mario Bedera Bravo, docente en la Universidad de Valladolid y ex Secretario de Estado, reflexionaba sobre los desafíos legislativos y educativos en los contextos transfronterizos.

Una mesa redonda moderada por el periodista castellanoleonés, Javier Pérez Andrés, un amante y conocedor de "La Raya" y de Aliste, tierra que visita siempre que puede, para conocerla y disfrutar de ella, pero también para darla a conocer y poner en valor sus atractivos desde tradiciones como la Semana Santa y las Mascaradas a la gastronomía o el Museo "Antonio Álvarez" de Ceadea.

Los expertos ahondan en la necesidad de poner en valor el papel fronterizo como un espacio de creatividad, cohesión, intercambio y oportunidad

Cruzando la Raya cumplió su cometido de reflexionar en voz alta sobre los vínculos históricos, culturales y sociales que han unido a España y Portugal durante siglos. Desde los orígenes del Reino de León y el Tratado de Zamora que marcaba la independencia de Portugal, hasta las relaciones transfronterizas actuales, analizándose la evolución de dicha vecindad compartida que ha configurado una identidad cuando menos singular a ambos lados de "La Raya".

Historia, cultura, turismo, legislación, cooperación y territorio fueron los ejes del debate, más bien un diálogo, entre expertos de ambos países, donde se abordaron desde la evolución de los marcos legales que han regulado la frontera desde la edad media hasta nuestros días, a la cooperación transfronteriza en los ámbitos turístico, educativo, comercial y cultural; la importancia de la identidad fronteriza como un valor añadido en la promoción territorial; los retos comunes ante la despoblación rural galopante, el envejecimiento del mundo rural y la necesidad de potenciar, mejorar y ampliar las infraestructuras compartidas por españoles y portugueses.

Los expertos y especialistas en historia, turismo y gestión cultural de España y Portugal, de reconocido prestigio, ahondaron en poner en valor el papel de la frontera "como espacio de intercambio, creatividad y oportunidad, más que como una línea divisoria".

Cruzar la Raya, ha sido durante siglos y debería seguir siéndolo no sólo un acto físico en sí, que también, sino una aptitud social y cultural, pues en tiempos de fragmentación la frontera puede y debe enseñarnos a convivir, a compartir y a construir juntos el presente y el futuro.

Aliste y Tras os Montes Alto Douro son un claro ejemplo a nivel ibérico de una encomiable convivencia e intercambio hispanoluso y así lo demuestran cada año, desde hace al menos siete siglos, con sus romerías (La Luz, La Salud, La Riberinha y Fátima) o los encuentros de las Capas de Honras y Respeto Alistanas y Mirandesas.

Alcañices, sin lugar a dudas la capital de La Raya de España y Portugal desde hace al menos 728 años, una Villa , acogedora e histórica, con vocación de ser el puente que se reafirma como el símbolo de la esperanza y unión de españoles y lusos, zamoranos y trasmontanos: "Nuestra villa tendrá siempre abiertas las puertas para que las gentes de uno y otro lado de La Raya convivan y compartan sus aconteceres para, fieles a nuestros orígenes, sin olvidarlos, cultivemos el futuro a nivel social, cultural y económico" sentenciaban los alistanos y trasmontanos. n