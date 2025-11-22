El "desolador" balance tras casi 40 años de sanidad universal: "Subcontratar empeora nuestra salud"

"Subcontratar a empresas privadas empeora la salud de las personas". La plataforma sanitaria de Sayago ha vuelto a reivindicar el refuerzo del sistema público coincidiendo con el próximo aniversario de la Ley General de Sanidad, un "verdadero hito" en la historia reciente de España.

Haciendo frente a las gélidas temperaturas registradas en la mañana de este sábado, los vecinos han acudido fieles a su cita en las inmediaciones del centro de saluda de Bermillo para hacer un "desolador" balance de la Ley 14/1986 promulgada el 25 de abril de 1986 que regula las acciones encaminadas a la protección de la salud de acuerdo al artículo 43 de la Constitución. Una ley que, en palabras de los organizadores, "permitió un extraordinario avance en la universalización y el carácter público de la atención sanitaria".

A punto de alcanzar la redonda cifra de 200 concentraciones, la plataforma lamenta que el desarrollo de dicha ley adolezca de "falta de cohesión y equidad entre territorios". "Aparte del avance de las medidas privatizadoras que están haciendo negocio a costa de nuestra salud", añaden.

La lectura del manifiesto en voz de Pruden Garrote, recordaba que un estudio publicado en 2022 por la prestigiosa revista "The Lancet" vinculaba un aumento de la externalización a proveedores privados con ánimo de lucro a un aumento de la mortalidad evitable de la población al año siguiente.

Por ello, han reivindicado la importancia de la sanidad pública como elemento de cohesión social, al tiempo que recuerda que garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Reivindicaciones para los pueblos de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.