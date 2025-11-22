El aprovechamiento madera de pino quemada en los incendios del verano en Zamora, a subasta

La delegación territorial de la Junta enajenará el aprovechamiento de madera quemada de pino en los incendios forestales registrados durante el verano en varios municipios de la provincia mediante la subasta de cinco lotes.

El procedimiento ha sido tramitado de forma urgente ante la previsión de que en las zonas afectadas puedan aparecer especies perforadoras de madera, que pueden llegar a constituir un foco de plaga para los pinos que se encuentren próximos a los límites de las superficies calcinadas.

De hecho, en la actualidad, está en vigor una orden por la que se efectúa la declaración oficial de la plaga de Ips sexdentatus (escarabajo perforador) en la provincia, que detalla las medidas para su control.

La subasta del aprovechamiento de cinco lotes de madera quemada ha sido valorada en un importe total de 636.195 euros. Los interesados en participar en el proceso podrán presentar ofertas por uno o por varios lotes hasta el 25 de noviembre.

Resolución

En la resolución sobre el procedimiento, la delegación territorial de la Junta expone que, con fecha 8 de agosto, se produjo un incendio en Orense que pasó a la provincia de Zamora y que afectó al término municipal de Pías.

Dos días más tarde se registró otro incendio en Molezuelas de la Carballeda y, al día siguiente, se originó otro fuego en la entidad local menor de Puercas, en el término de Gallegos del Río.

Las masas de pinares quemadas fueron creadas por repoblaciones y los pinos afectados muestran cierta variabilidad de edades y de tratamientos selvícolas realizados. En las zonas afectadas por los incendios se prevé la aparición durante la primavera de varias especies perforadoras de madera, que pueden llegar a constituir un foco de plaga para los pinos verdes que se encuentren próximos terrenos calcinados.

Lotes

El primer lote se corresponde con el aprovechamiento de madera quemada en el término municipal de Ayoó de Vidriales, que se localiza en los montes Cabezo y Rincón, Roderos y Cañizo, Valdemaniel y El Ramajal. La superficie objeto de aprovechamiento abarca 184 hectáreas y el presupuesto base de licitación se eleva a 201.779 euros.

El segundo lote comprende la subasta de madera de pino quemada en 84,23 hectáreas de montes ubicados en los términos municipales de Fuente Encalada y Villageriz, por un importe de 22.230 euros.

En el caso del tercer lote, para el que se ha fijado un importe de subasta de 138.416 euros, incluye madera calcinada en el término municipal de Brime de Sog, en zonas de los montes de La Labrada, Huergas y Valdezuela, que abarcan 217,87 hectáreas.

A 63.221 euros asciende el importe establecido para el aprovechamiento del cuarto lote en Riofrío de Aliste. En este caso, se subastará madera de 24,81 hectáreas en la Sierra de la Culebra y la Sierra de Abajo.

El quinto y último lote de madera quemada, para el que se ha establecido un importe de 210.547 euros, comprende su aprovechamiento en el término municipal de Pías que se extiende por 109,06 hectáreas del monte Serriña.