Villardeciervos aprueba la ordenanza de limpieza de fincas, que abre la puerta al plan de seguridad contra incendios

Los concejales de Villardeciervos aprobaron por unanimidad la ordenanza municipal de limpieza de solares en suelo urbano, urbanizable y rústico, en sesión extraordinaria celebrada esta semana. La alcaldesa, Rosa María López, señaló durante el pleno la necesidad de aprobar esta ordenanza facilitada por la Diputación a todos los Ayuntamientos.

López añadió que la aprobación de la ordenanza abre la vía para la redacción por parte de la Diputación del Plan de Seguridad de Villardeciervos con la aportación de diferentes datos e información del municipio.

En cuanto a la aplicación de la ordenanza municipal, obligaría a propietarios o causahabientes a limpiar terrenos dentro del casco urbano, urbanizables y en una franja perimetral de 400 metros para protección frente a los incendios forestales. La obligación de mantener la limpieza recae en los titulares.

El Ayuntamiento podrá realizar de manera subsidiaria esa limpieza con medios propios, a través de terceros o mediante encomienda. El Ayuntamiento podrá requerir el pago a los titulares con una liquidación provisional y la posibilidad de vía de apremio a través del servicio de recaudación de la Diputación, potestad que ahora es difícil de ejecutar por los Ayuntamientos. Para la alcaldesa, con la ordenanza "por lo menos garantizamos la limpieza de los solares dentro del casco urbano".

"Ausencia de titulares"

Por su parte, el portavoz de Zamora Sí, Faustino Gallego, señaló el caso de "la finca que no tuviera dueño" en relación a la ausencia de titulares que se hagan cargo de la limpieza, y que como reconoció la alcaldesa "ya nos está pasando".

El portavoz del PSOE, José Manuel Soto, señaló el problema de la difícil aplicación de la ordenanza municipal, de la falta de valor de las fincas que ahora son improductivas y que los herederos de los titulares "ya nos dicen, ahí las tenéis" para aludir a que se desentienden de estas propiedades en Villardeciervos.

Consideró que con tener el casco urbano "y un perímetro alrededor" garantiza la seguridad frente a esos 400 metros de perímetro que es casi imposible acometer. Soto señaló también durante el pleno extraordinario la falta de personal y medios por parte de la Diputación, y cuestionó que el personal municipal, "lo Ayuntamientos tenemos el personal que tenemos", que tiene que atender la limpieza de calles tenga que acometer los solares. "Si no somos capaces de limpiar los solares, cuanto menos 400 metros".

El portavoz del PSOE ya considera un logro "limpiar los caminos". En cuanto al periodo de las ayudas "hay que empezar en marzo y no en junio". Soto sí pidió un convenio de los municipios que tienen Centro Forestal con la Junta de Castilla y León para que los medios de extinción de la Consejería de Medio Ambiente actúen en caso de incendio dentro del casco urbano hasta que intervengan los bomberos, señalando precisamente el tiempo de respuesta de los medios de Consorcio.

En cuanto al Ayuntamiento, se pronunció a favor de tener los caminos limpios como paso previo a exigir a los propietarios la limpieza de sus fincas.

Sobre la normativa de la Diputación señaló la dificultad en su aplicación y fruto "de un calentón" por los incendios de este verano que es fácil "dibujar en el papel" y difícil "llevar a la práctica".