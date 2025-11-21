Relatos del éxodo a Argentina: alistanos que cruzaron el océano en tiempos de guerra

Fue el siglo XX testigo de un movimiento migratorio sin precedentes. Millones de personas se desplazaron a lo largo y ancho del mundo en busca de mejores oportunidades, huyendo de la guerra, de la pobreza, de la persecución política o buscando la cercanía de los afectos. Muchos niños y adolescentes emprendieron junto a sus familias un viaje a través del Atlántico en largas jornadas sobre un barco de vapor desde Vigo al puerto de Buenos Aires en Argentina.

Adriana Atán Nacim, una argentina de sangre alistana, con orígenes en Valer de Aliste y Domez de Alba, historiadora y periodista, (nieta de la emigrante Manuela Teso Sutil que, nacida el 30 de enero de 1911, llegó al puerto de Buenos Aires el 3 de junio de 1930), saca a la luz las peripecias y avatares de uno de los mayores éxodos europeos de la historia en su magnífica obra "Bajados del Barco: Historias de Emigrantes del Siglo XX".

La alistana y argentina Atán Nacim, uno de cuyos mayores sueños es algún día migrar a Aliste para conocer en persona Valer y Domez, que tan bien conoce por las historias que le contaba su abuela Manuela, ofrece los testimonios de algunos de quienes conformaron la última ola inmigratoria europea, "con valentía y determinación, enfrentándose a desafíos de adaptarse a un nuevo país y a una nueva cultura: nostalgia por la tierra que dejaron atrás, recuerdos de infancia y adolescencia, los afectos lejanos y la difícil separación de sus seres queridos".

Manuela, la abuela de Adriana emigrada desde Valer y Domez con la familia formada en Buenos Aires / Cedida

Los migrantes de España, Italia, Marruecos, Lituania, Marruecos, Líbano, Ucrania y Polonia que se vieron obligados a abandonar su tierra para progresar y muchas veces incluso para salvar la vida tras vivir en campos de concentración nazis y rusos durante la Segunda Guerra Mundial, nos dan cuenta de las expectativas por la vida en un nuevo y lejano país al otro lado del océano Atlántico, los sueños, los proyectos que los motivaron a emprender la travesía, las familias que fundaron, las que dejaron atrás y la historia que fueron escribiendo con el correr de los días.

"Bajados del Barco" es una ventana al pasado, "una oportunidad para escuchar las voces de aquellos que edificaron una nueva vida en tierras lejanas y que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la migración y la diversidad cultural en la construcción de una nueva identidad social". Un libro "en homenaje a aquellos inmigrantes, que inspire a futuras generaciones a conocer y valorar la riqueza que este crisol de razas aportó al engrandecimiento del país: Argentina".

Zamora en general y Aliste muy en particular formaron parte de un éxodo rural controlado, nada se hacía al azar, pues para irse a Argentina, recuerda Adriana Atán, tenían que llevar consigo la denominada "Carta de Llamada" que previamente le debía de enviar un familiar que ya estuviera viviendo en América. En esos manuscritos el familiar que hacía la llamada también se hacía responsable y cargo de dar hospedaje y alimento al pariente llamado una vez que llegara al puerto de Buenos Aires hasta que encontrase trabajo y un medio de vida propio.

En el caso de la abuela de Adriana Atán Nacim, fue Isabel, de Valer y prima de su madre Julia, quien le envió dicha carta de llamada y Manuela junto a su amiga Ángela iniciaron el viaje como una aventura de juventud cautivadas por las fantasías de la época de "Hacer las Américas". Con la idea de poder volver, pero nunca volver pudieron.

Un sobrino de Manuela, la emigrante de Valer y Domez, leyendo el libro / Ch. S.

Otras historias

María Matilde Parafita de Vilareiñi (La Coruña), que viajó con su madre y hermano caminando hasta Santiago y llegó tras 21 días de travesía al puerto de Buenos Aires el día 11 de mayo de 1958 en el último viaje del buque "Juan de Garay", abre las emotivas historias de "Bajados del Barco". Salieron del puerto de La Coruña y "fue un viaje maravilloso. Paramos en Lisboa, en las Islas Canarias, en Brasil y la última parada en Montevideo, un día de una tormenta bestial".

Boguslao Kaniak nació en un campo de concentración en Rusia: "En 1939 se declaró la guerra de Alemania contra Polonia. Mi padre era oficial del ejército polaco y fue al frente, a caballo con un sable contra los tanques alemanes que estaban entrando. Tuvo que retroceder y volvió a su pueblo natal, Czorków y se encontró con que ya habían entrado los rusos por el otro lado que lo tomaron como prisionero y lo mandaron a un campo de trabajos forzados en Siberia". Gumersindo Barrio Beceiro de Belleiriz (El Ferrol) nació en 1946 y tras embarcar en el puerto de Vigo llegó a Buenos Aires el 20 de abril de 1957. "Llegué y no fui discriminado para nada, fui al colegio y terminé hasta el séptimo grado mientras trabajaba en un almacén que tenía mi padre en Bernal". En 1975 comenzó a trabajar en el restaurante Pancho Talero como mozo y allí se mantuvo hasta que cerró en 2001, ya como encargado.

Lituania

Pesia Skurkovicz, judía de Vilna en Lituania, llegó a Argentina en 1949. "Yo solo tenía tres años. Mi papa Benzión quería ir a Israel, pero allá había comenzado la Guerra de Liberación y él venía de una guerra con lo cual no quería entrar en otra. Intentaron primero ir a Canadá, pero nos rechazaron y después terminamos acá en Buenos Aires porque mi padre tenía un tío, pero Perón no dejaba entrar a los judíos a ningún puerto, así que tuvimos que entrar clandestinamente".

Mil y una historias de supervivencia y superación de ciudadanos migrados desde diferentes partes del mundo a Argentina como Luriy Iwanyk de Drohóbich (Ucrania) que viajo en 1948 en el vapor francés "Campana" desde Marsella por Dakar, Río de Janeiro y Montevideo. Lydia Mrejen, de Meknés en Marruecos, tras viajar de Tánger a Marsella partió el 3 de julio de 1957 en el "Provence" para llegar a América el 28 de julio.

Italia

María Grión, de Capriva di Cormons en Italia, tuvo que emigrar al ser perseguido su padre por Mussolini del que era opositor; Razmik Sarkissian, de Beirut en el Líbano, con raíces armenias, que en principio en 1949 pretendía emigrar a Erevan en Armenia, pero el miedo a Stalin lo llevó a Argentina; y Oleh Jachno, de la ucraniana Kolomyyia, hijo de un director de un banco que emigró en 1937, tras ser invadidos por Hungría, Polonia, Yugoslavia y la Unión Soviética.

Sentencia Adriana Atan Nacim que "Bajados del Barco se inspira en los relatos de quienes se vieron obligados a reiniciar su vida en Argentina, la infancia, los padres, el desarraigo, la tierra natal, la travesía, el mundo nuevo, la escuela en la patria adoptiva, el amor encontrado, los trabajos, los hijos, los nietos y la visita al país de origen luego de décadas que para algunos fue imposible".

Sobrecogedores testimonios que nos ayudaran a descubrir la complejidad de la adaptación al país que los acogió y a sus nuevas costumbres, los desafíos a los que se enfrentaron al encontrarse una lengua, en algunos casos distinta, y frente a una cultura diferente, pero también a conocer sus logros y éxitos, su capacidad de superación y su aporte al enriquecimiento de la sociedad argentina.